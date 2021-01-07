في تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، بالمدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، والحناكية، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع)، تضمنت سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساء.