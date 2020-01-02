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"حساب المواطن": نجحنا في التعامل مع 4.7 مليون خدمة في 2019

قال: مركز الاتصال استقبل أكثر من 2 مليون اتصال على الرقم الموحد

قال برنامج حساب المواطن: إنه نجح في التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019 على جميع منصاته المتمثلة في "صوتك مسموع"، ومركز الاتصال، وحساب خدمة المستفيدين، والحساب الرسمي للبرنامج، وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة لمراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من 2 مليون اتصال على الرقم الموحد 19912 في عام 2019م، بمتوسط سرعة رد لم يتجاوز 17 ثانية؛ فيما قام البرنامج بمعالجة 227 ألف طلب تقني، وراجع حوالى 1.5 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق؛ بينما بلغت عدد المستندات المتحقق منها أكثرَ من 287 ألف مستند، وقد تعامل مع أكثر من 56 ألف طلب عبر منصة خدمة "صوتك مسموع".

وأضاف القحطاني أن البرنامج أتمّ التعامل مع قرابة 630 ألف طلب واستفسار عبر حسابات البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" لجميع حسابات البرنامج؛ مشيدًا بجهود فريق البرنامج على تقديم كل ما شأنه خدمة المواطن وتوفير المعلمومة الصحيحة في أسرع وقت ممكن لتوفير الوقت والجهد عليه، إلى أن تُوّج البرنامج مؤخرًا بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في عام 2019م على مستوى الوطن العربي، والتي تهدف لتطوير القدرات البشرية وترسيخ دور مؤسسات المجتمع لمواكبة التطور المعلوماتي.

حساب المواطن صوتك مسموع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن": نجحنا في التعامل مع 4.7 مليون خدمة في 2019
سبق

قال برنامج حساب المواطن: إنه نجح في التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019 على جميع منصاته المتمثلة في "صوتك مسموع"، ومركز الاتصال، وحساب خدمة المستفيدين، والحساب الرسمي للبرنامج، وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة لمراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من 2 مليون اتصال على الرقم الموحد 19912 في عام 2019م، بمتوسط سرعة رد لم يتجاوز 17 ثانية؛ فيما قام البرنامج بمعالجة 227 ألف طلب تقني، وراجع حوالى 1.5 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق؛ بينما بلغت عدد المستندات المتحقق منها أكثرَ من 287 ألف مستند، وقد تعامل مع أكثر من 56 ألف طلب عبر منصة خدمة "صوتك مسموع".

وأضاف القحطاني أن البرنامج أتمّ التعامل مع قرابة 630 ألف طلب واستفسار عبر حسابات البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" لجميع حسابات البرنامج؛ مشيدًا بجهود فريق البرنامج على تقديم كل ما شأنه خدمة المواطن وتوفير المعلمومة الصحيحة في أسرع وقت ممكن لتوفير الوقت والجهد عليه، إلى أن تُوّج البرنامج مؤخرًا بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في عام 2019م على مستوى الوطن العربي، والتي تهدف لتطوير القدرات البشرية وترسيخ دور مؤسسات المجتمع لمواكبة التطور المعلوماتي.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
11:48 AM

"حساب المواطن": نجحنا في التعامل مع 4.7 مليون خدمة في 2019

قال: مركز الاتصال استقبل أكثر من 2 مليون اتصال على الرقم الموحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال برنامج حساب المواطن: إنه نجح في التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019 على جميع منصاته المتمثلة في "صوتك مسموع"، ومركز الاتصال، وحساب خدمة المستفيدين، والحساب الرسمي للبرنامج، وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة لمراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من 2 مليون اتصال على الرقم الموحد 19912 في عام 2019م، بمتوسط سرعة رد لم يتجاوز 17 ثانية؛ فيما قام البرنامج بمعالجة 227 ألف طلب تقني، وراجع حوالى 1.5 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق؛ بينما بلغت عدد المستندات المتحقق منها أكثرَ من 287 ألف مستند، وقد تعامل مع أكثر من 56 ألف طلب عبر منصة خدمة "صوتك مسموع".

وأضاف القحطاني أن البرنامج أتمّ التعامل مع قرابة 630 ألف طلب واستفسار عبر حسابات البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" لجميع حسابات البرنامج؛ مشيدًا بجهود فريق البرنامج على تقديم كل ما شأنه خدمة المواطن وتوفير المعلمومة الصحيحة في أسرع وقت ممكن لتوفير الوقت والجهد عليه، إلى أن تُوّج البرنامج مؤخرًا بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في عام 2019م على مستوى الوطن العربي، والتي تهدف لتطوير القدرات البشرية وترسيخ دور مؤسسات المجتمع لمواكبة التطور المعلوماتي.

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