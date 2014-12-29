وزير الصحة: خلال 3 أسابيع ستصل لقاحات كورونا إلى مناطق السعودية كافة

دشن عددًا من المشاريع الصحية بجازان بتكلفة تعدت الـ 154 مليون ريال

أكد توفيق الربيعة، وزير الصحة، في لقاء صحفي اليوم الثلاثاء، خلال تدشينه عددًا من المشاريع الصحية في منطقة جازان، أن لقاحات كورونا يُتوقَّع أن تصل لمناطق السعودية كافة خلال 3 أسابيع، من ضمنها منطقة جازان.

وتفصيلاً، قام وزير الصحة بجولات تفقدية على عدد من المشاريع الصحية التي دشنها أمير منطقة جازان بتكلفة إجمالية بلغت 154.796.234 مليون ريال.