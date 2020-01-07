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شاهد.. بلدية بلقرن تصادر 470 كجم من الخضراوات والورقيات

خلال جولاتها التفتيشية للرقابة الصحية على الأسواق

نفذت بلدية بلقرن جولة تفتيشية للرقابة الصحية على أسواق الخضار والفاكهة بالمحافظة، وذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري.

وكانت البلدية قد قامت بمصادرة ما يزيد على 470 كجم من الخضراوات والورقيات؛ وذلك بسبب بيعها في أماكن غير صحية، مما يعرضها لعوادم السيارات وأشعة الشمس الحارقة مباشرة لأوقات طويلة، يأتي ذلك بمتابعةٍ مباشرة من رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، ومدير إدارة صحة البيئة بالمحافظة.

صرح رئيس البلدية أحمد البارقي بأن ما تمت مصادرته يشكّل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان؛ لمكوثها على الأرصفة وتعرضها لعوادم السيارات وأشعة الشمس الضارة لمدة طويلة، مشددًا على ضرورة عدم التعامل مع هؤلاء البائعين الجائلين والشراء منهم، وإبلاغ البلدية في حال ملاحظتهم.

واختتم "البارقي" تصريحه بدعوته الجهات المعنية إلى التعاون مع البلدية للقضاء على ظاهرة البائعين الجائلين، وذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري.

يُشار إلى أن البلدية قامت بتسليم الخضراوات الصالحة منها للجمعيات الخيرية؛ لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وأما ما هو غير صالح فيتم إتلافه، مشيرًا إلى أن البلدية تراقب الأسواق والمحلات والمطاعم بشكل مستمر، بمتابعة مستمرة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

بلقرن بلدية بلقرن أسواق الخضار والفاكهة التشوه البصري

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. بلدية بلقرن تصادر 470 كجم من الخضراوات والورقيات
سبق

نفذت بلدية بلقرن جولة تفتيشية للرقابة الصحية على أسواق الخضار والفاكهة بالمحافظة، وذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري.

وكانت البلدية قد قامت بمصادرة ما يزيد على 470 كجم من الخضراوات والورقيات؛ وذلك بسبب بيعها في أماكن غير صحية، مما يعرضها لعوادم السيارات وأشعة الشمس الحارقة مباشرة لأوقات طويلة، يأتي ذلك بمتابعةٍ مباشرة من رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، ومدير إدارة صحة البيئة بالمحافظة.

صرح رئيس البلدية أحمد البارقي بأن ما تمت مصادرته يشكّل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان؛ لمكوثها على الأرصفة وتعرضها لعوادم السيارات وأشعة الشمس الضارة لمدة طويلة، مشددًا على ضرورة عدم التعامل مع هؤلاء البائعين الجائلين والشراء منهم، وإبلاغ البلدية في حال ملاحظتهم.

واختتم "البارقي" تصريحه بدعوته الجهات المعنية إلى التعاون مع البلدية للقضاء على ظاهرة البائعين الجائلين، وذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري.

يُشار إلى أن البلدية قامت بتسليم الخضراوات الصالحة منها للجمعيات الخيرية؛ لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وأما ما هو غير صالح فيتم إتلافه، مشيرًا إلى أن البلدية تراقب الأسواق والمحلات والمطاعم بشكل مستمر، بمتابعة مستمرة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
09:15 PM

شاهد.. بلدية بلقرن تصادر 470 كجم من الخضراوات والورقيات

خلال جولاتها التفتيشية للرقابة الصحية على الأسواق

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صحيفة سبق الإلكترونية - بلقرن
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نفذت بلدية بلقرن جولة تفتيشية للرقابة الصحية على أسواق الخضار والفاكهة بالمحافظة، وذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري.

وكانت البلدية قد قامت بمصادرة ما يزيد على 470 كجم من الخضراوات والورقيات؛ وذلك بسبب بيعها في أماكن غير صحية، مما يعرضها لعوادم السيارات وأشعة الشمس الحارقة مباشرة لأوقات طويلة، يأتي ذلك بمتابعةٍ مباشرة من رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، ومدير إدارة صحة البيئة بالمحافظة.

صرح رئيس البلدية أحمد البارقي بأن ما تمت مصادرته يشكّل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان؛ لمكوثها على الأرصفة وتعرضها لعوادم السيارات وأشعة الشمس الضارة لمدة طويلة، مشددًا على ضرورة عدم التعامل مع هؤلاء البائعين الجائلين والشراء منهم، وإبلاغ البلدية في حال ملاحظتهم.

واختتم "البارقي" تصريحه بدعوته الجهات المعنية إلى التعاون مع البلدية للقضاء على ظاهرة البائعين الجائلين، وذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري.

يُشار إلى أن البلدية قامت بتسليم الخضراوات الصالحة منها للجمعيات الخيرية؛ لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وأما ما هو غير صالح فيتم إتلافه، مشيرًا إلى أن البلدية تراقب الأسواق والمحلات والمطاعم بشكل مستمر، بمتابعة مستمرة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

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