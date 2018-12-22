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"الخطوط السعودية للتموين" تحتفي بأربعينية التأسيس.. إرث عريق وشراكات راسخة

واصلت مسيرتها للمستقبل بقاعدة متينة ومطوّرة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

احتفلت شركة الخطوط السعودية للتموين بالذكرى الأربعين على انطلاقتها، خلال حفل أقامته في مدينة جدة يوم الأحد 19 ديسمبر 2021م، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة الضيوف والقيادات السابقة للشركة وكبار التنفيذيين في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وبحضور عدد من أبرز الشخصيات السعودية المرموقة.

وكان في استقبال الجميع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد بن عبدالعزيز السرحان، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة وجدي بن محمد الغبان، إلى جانب كبار التنفيذيين بالشركة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة السعودية للتموين محمد بن عبدالعزيز السرحان، "ننطلق نحو المستقبل بقاعدة متينة ومطورة تتيح لنا تعزيز النمو الاستراتيجي بما يتماشى مع عودة الطلب على حركة الطيران والسياحة في المملكة، وفي الوقت نفسه نواصل استثمارنا في التحول الرقمي وأتمتة العمليات، بما يمكننا من بناء شركة أكثر مرونة وفعالية للمستقبل. وسنواصل العمل معاً لتنويع أعمالنا وتعزيز وتيرة التعافي، بما يمكننا من تحقيق قيمة مضافة لعملائنا والاقتصاد الوطني، والمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".

من جهته، قال وجدي بن محمد الغبان الرئيس التنفيذي للسعودية للتموين: "نحتفل اليوم بمسيرة طويلة امتدت على مدى أربعين عاماً، ونتطلع إلى المستقبل بأمل وعزيمة راسخة لتقديم الأفضل".

وأضاف "الغبان": "سنركز من خلال الاستراتيجية الجديدة لشركتنا على تحقيق درجة أكبر من التوازن بين أنشطة تموين الطائرات وأنشطة الأعمال الأخرى، من خلال تحسين خدمات تموين الطائرات، وتنمية أعمال التموين وإدارة المرافق، وإحداث تحول في أنشطة التجزئة، واستكشاف فرص جديدة للنمو بما يعزز قوة أعمالنا وحجمها".

وعلى مدى 40 عاماً، نجحت شركة الخطوط السعودية للتموين في بناء إرثٍ عريقٍ وشراكاتٍ راسخةٍ، لترسم معالم مسيرة رائدة قوامها التحول الاستراتيجي لمواكبة المستقبل، والبناء على نقاط قوتها لتحقيق النمو والربحية المستدامة خلال السنوات المقبلة. فمنذ تأسيسها في العام 1981م، حققت الشركة نمواً واسع النطاق، وباتت اليوم تقدم مجموعة متكاملة من خدمات التموين إلى جانب خدمات التجزئة والضيافة والدعم للعملاء المحليين والدوليين.

وكانت الانطلاقة الأولى للشركة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لتتوسع خدماتها على مدى السنوات داخل المملكة وخارجها، وفي العام 2008م تمت الخصخصة وتأسيس شركة الخطوط السعودية للتموين كشركة ذات مسؤولية محدودة وإطلاق الخدمات المساندة لقطاعات غير مرتبطة بالطيران.

ومع انطلاقة العِقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، تحولت إلى شركة مساهمة بموجب قرار من وزارة التجارة والصناعة، حيث شهد العام 2012م الطرح العام الأولي لشركة الخطوط السعودية للتموين في السوق المالية السعودية "تداول"، لتتواصل مسيرة النمو والتقدم والتطور، إلى جانب إطلاق المنصة الإلكترونية للمبيعات الجوية وتنويع الخدمات وتوقيع العقود الجديدة وافتتاح متاجر المبيعات الجوية في مطارات المملكة والدخول في شراكات استراتيجية مع المجموعة الأوروبية "لاجاردير" الرائدة في تشغيل السوق الحرة، وإطلاق صالة Welcome Lounge في مبنى الطيران الدولي 1 و2 في مطار الملك خالد الدولي، وعلى المستوى الخارجي تم افتتاح صالة الفرسان الدولية الأولى للخطوط السعودية في مطار القاهرة الدولي عام 2017م، كما جرى تمديد العقد بين الشركة والخطوط الجوية السعودية لمدة 10 سنوات إضافية عام 2019م.

ودخلت الشركة في قطاع الرياضة والترفيه عبر اتفاقية التموين والرعاية لرالي داكار 2020 في المملكة، إلى جانب توقيع عقد جديد مع الخطوط السعودية لمدة 10 سنوات لتصميم بناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، إلى جانب مواصلة تقديم الخدمات لأكثر من 100 شركة طيران سنوياً في قطاع تموين الطائرات.

ورغم التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحالة الإرباك التي شهدها قطاع الطيران والقطاعات المتعلقة به على مستوى العالم، تمكنت الخطوط السعودية من الصمود ومواجهة تلك التحديات الكبرى، واستطاعت مواصلة مسيرة تنويع أعمالها وتسريع وتيرة التحول الاستراتيجي للشركة وترسيخ مكانتها في قطاع الأطعمة والمشروبات والفعاليات، وقامت بإطلاق مصادر إيرادات جديدة لمواجهة التراجع في الإيرادات عبر القطاعات الثلاث التي تعمل فيها وهي قسم تموين الطائرات وقسم التجزئة وقسم التموين وإدارة المرافق.

وتلتزم شركة الخطوط السعودية للتموين بتحقيق رؤيتها ورسالتها مستندة إلى كفاءاتها الوطنية وعالية التأهيل والخبرة، ودورهم المهم في تعزيز صمود الشركة أمام مختلف الظروف، واجتهادهم للمحافظة على استدامة الشركة، ودعم مسيرة نجاح الشركة، وصولاً إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في قطاع الطيران الوطني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخطوط السعودية للتموين" تحتفي بأربعينية التأسيس.. إرث عريق وشراكات راسخة
سبق

احتفلت شركة الخطوط السعودية للتموين بالذكرى الأربعين على انطلاقتها، خلال حفل أقامته في مدينة جدة يوم الأحد 19 ديسمبر 2021م، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة الضيوف والقيادات السابقة للشركة وكبار التنفيذيين في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وبحضور عدد من أبرز الشخصيات السعودية المرموقة.

وكان في استقبال الجميع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد بن عبدالعزيز السرحان، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة وجدي بن محمد الغبان، إلى جانب كبار التنفيذيين بالشركة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة السعودية للتموين محمد بن عبدالعزيز السرحان، "ننطلق نحو المستقبل بقاعدة متينة ومطورة تتيح لنا تعزيز النمو الاستراتيجي بما يتماشى مع عودة الطلب على حركة الطيران والسياحة في المملكة، وفي الوقت نفسه نواصل استثمارنا في التحول الرقمي وأتمتة العمليات، بما يمكننا من بناء شركة أكثر مرونة وفعالية للمستقبل. وسنواصل العمل معاً لتنويع أعمالنا وتعزيز وتيرة التعافي، بما يمكننا من تحقيق قيمة مضافة لعملائنا والاقتصاد الوطني، والمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".

من جهته، قال وجدي بن محمد الغبان الرئيس التنفيذي للسعودية للتموين: "نحتفل اليوم بمسيرة طويلة امتدت على مدى أربعين عاماً، ونتطلع إلى المستقبل بأمل وعزيمة راسخة لتقديم الأفضل".

وأضاف "الغبان": "سنركز من خلال الاستراتيجية الجديدة لشركتنا على تحقيق درجة أكبر من التوازن بين أنشطة تموين الطائرات وأنشطة الأعمال الأخرى، من خلال تحسين خدمات تموين الطائرات، وتنمية أعمال التموين وإدارة المرافق، وإحداث تحول في أنشطة التجزئة، واستكشاف فرص جديدة للنمو بما يعزز قوة أعمالنا وحجمها".

وعلى مدى 40 عاماً، نجحت شركة الخطوط السعودية للتموين في بناء إرثٍ عريقٍ وشراكاتٍ راسخةٍ، لترسم معالم مسيرة رائدة قوامها التحول الاستراتيجي لمواكبة المستقبل، والبناء على نقاط قوتها لتحقيق النمو والربحية المستدامة خلال السنوات المقبلة. فمنذ تأسيسها في العام 1981م، حققت الشركة نمواً واسع النطاق، وباتت اليوم تقدم مجموعة متكاملة من خدمات التموين إلى جانب خدمات التجزئة والضيافة والدعم للعملاء المحليين والدوليين.

وكانت الانطلاقة الأولى للشركة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لتتوسع خدماتها على مدى السنوات داخل المملكة وخارجها، وفي العام 2008م تمت الخصخصة وتأسيس شركة الخطوط السعودية للتموين كشركة ذات مسؤولية محدودة وإطلاق الخدمات المساندة لقطاعات غير مرتبطة بالطيران.

ومع انطلاقة العِقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، تحولت إلى شركة مساهمة بموجب قرار من وزارة التجارة والصناعة، حيث شهد العام 2012م الطرح العام الأولي لشركة الخطوط السعودية للتموين في السوق المالية السعودية "تداول"، لتتواصل مسيرة النمو والتقدم والتطور، إلى جانب إطلاق المنصة الإلكترونية للمبيعات الجوية وتنويع الخدمات وتوقيع العقود الجديدة وافتتاح متاجر المبيعات الجوية في مطارات المملكة والدخول في شراكات استراتيجية مع المجموعة الأوروبية "لاجاردير" الرائدة في تشغيل السوق الحرة، وإطلاق صالة Welcome Lounge في مبنى الطيران الدولي 1 و2 في مطار الملك خالد الدولي، وعلى المستوى الخارجي تم افتتاح صالة الفرسان الدولية الأولى للخطوط السعودية في مطار القاهرة الدولي عام 2017م، كما جرى تمديد العقد بين الشركة والخطوط الجوية السعودية لمدة 10 سنوات إضافية عام 2019م.

ودخلت الشركة في قطاع الرياضة والترفيه عبر اتفاقية التموين والرعاية لرالي داكار 2020 في المملكة، إلى جانب توقيع عقد جديد مع الخطوط السعودية لمدة 10 سنوات لتصميم بناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، إلى جانب مواصلة تقديم الخدمات لأكثر من 100 شركة طيران سنوياً في قطاع تموين الطائرات.

ورغم التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحالة الإرباك التي شهدها قطاع الطيران والقطاعات المتعلقة به على مستوى العالم، تمكنت الخطوط السعودية من الصمود ومواجهة تلك التحديات الكبرى، واستطاعت مواصلة مسيرة تنويع أعمالها وتسريع وتيرة التحول الاستراتيجي للشركة وترسيخ مكانتها في قطاع الأطعمة والمشروبات والفعاليات، وقامت بإطلاق مصادر إيرادات جديدة لمواجهة التراجع في الإيرادات عبر القطاعات الثلاث التي تعمل فيها وهي قسم تموين الطائرات وقسم التجزئة وقسم التموين وإدارة المرافق.

وتلتزم شركة الخطوط السعودية للتموين بتحقيق رؤيتها ورسالتها مستندة إلى كفاءاتها الوطنية وعالية التأهيل والخبرة، ودورهم المهم في تعزيز صمود الشركة أمام مختلف الظروف، واجتهادهم للمحافظة على استدامة الشركة، ودعم مسيرة نجاح الشركة، وصولاً إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في قطاع الطيران الوطني.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
02:17 PM

"الخطوط السعودية للتموين" تحتفي بأربعينية التأسيس.. إرث عريق وشراكات راسخة

واصلت مسيرتها للمستقبل بقاعدة متينة ومطوّرة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفلت شركة الخطوط السعودية للتموين بالذكرى الأربعين على انطلاقتها، خلال حفل أقامته في مدينة جدة يوم الأحد 19 ديسمبر 2021م، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة الضيوف والقيادات السابقة للشركة وكبار التنفيذيين في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وبحضور عدد من أبرز الشخصيات السعودية المرموقة.

وكان في استقبال الجميع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد بن عبدالعزيز السرحان، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة وجدي بن محمد الغبان، إلى جانب كبار التنفيذيين بالشركة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة السعودية للتموين محمد بن عبدالعزيز السرحان، "ننطلق نحو المستقبل بقاعدة متينة ومطورة تتيح لنا تعزيز النمو الاستراتيجي بما يتماشى مع عودة الطلب على حركة الطيران والسياحة في المملكة، وفي الوقت نفسه نواصل استثمارنا في التحول الرقمي وأتمتة العمليات، بما يمكننا من بناء شركة أكثر مرونة وفعالية للمستقبل. وسنواصل العمل معاً لتنويع أعمالنا وتعزيز وتيرة التعافي، بما يمكننا من تحقيق قيمة مضافة لعملائنا والاقتصاد الوطني، والمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".

من جهته، قال وجدي بن محمد الغبان الرئيس التنفيذي للسعودية للتموين: "نحتفل اليوم بمسيرة طويلة امتدت على مدى أربعين عاماً، ونتطلع إلى المستقبل بأمل وعزيمة راسخة لتقديم الأفضل".

وأضاف "الغبان": "سنركز من خلال الاستراتيجية الجديدة لشركتنا على تحقيق درجة أكبر من التوازن بين أنشطة تموين الطائرات وأنشطة الأعمال الأخرى، من خلال تحسين خدمات تموين الطائرات، وتنمية أعمال التموين وإدارة المرافق، وإحداث تحول في أنشطة التجزئة، واستكشاف فرص جديدة للنمو بما يعزز قوة أعمالنا وحجمها".

وعلى مدى 40 عاماً، نجحت شركة الخطوط السعودية للتموين في بناء إرثٍ عريقٍ وشراكاتٍ راسخةٍ، لترسم معالم مسيرة رائدة قوامها التحول الاستراتيجي لمواكبة المستقبل، والبناء على نقاط قوتها لتحقيق النمو والربحية المستدامة خلال السنوات المقبلة. فمنذ تأسيسها في العام 1981م، حققت الشركة نمواً واسع النطاق، وباتت اليوم تقدم مجموعة متكاملة من خدمات التموين إلى جانب خدمات التجزئة والضيافة والدعم للعملاء المحليين والدوليين.

وكانت الانطلاقة الأولى للشركة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لتتوسع خدماتها على مدى السنوات داخل المملكة وخارجها، وفي العام 2008م تمت الخصخصة وتأسيس شركة الخطوط السعودية للتموين كشركة ذات مسؤولية محدودة وإطلاق الخدمات المساندة لقطاعات غير مرتبطة بالطيران.

ومع انطلاقة العِقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، تحولت إلى شركة مساهمة بموجب قرار من وزارة التجارة والصناعة، حيث شهد العام 2012م الطرح العام الأولي لشركة الخطوط السعودية للتموين في السوق المالية السعودية "تداول"، لتتواصل مسيرة النمو والتقدم والتطور، إلى جانب إطلاق المنصة الإلكترونية للمبيعات الجوية وتنويع الخدمات وتوقيع العقود الجديدة وافتتاح متاجر المبيعات الجوية في مطارات المملكة والدخول في شراكات استراتيجية مع المجموعة الأوروبية "لاجاردير" الرائدة في تشغيل السوق الحرة، وإطلاق صالة Welcome Lounge في مبنى الطيران الدولي 1 و2 في مطار الملك خالد الدولي، وعلى المستوى الخارجي تم افتتاح صالة الفرسان الدولية الأولى للخطوط السعودية في مطار القاهرة الدولي عام 2017م، كما جرى تمديد العقد بين الشركة والخطوط الجوية السعودية لمدة 10 سنوات إضافية عام 2019م.

ودخلت الشركة في قطاع الرياضة والترفيه عبر اتفاقية التموين والرعاية لرالي داكار 2020 في المملكة، إلى جانب توقيع عقد جديد مع الخطوط السعودية لمدة 10 سنوات لتصميم بناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، إلى جانب مواصلة تقديم الخدمات لأكثر من 100 شركة طيران سنوياً في قطاع تموين الطائرات.

ورغم التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحالة الإرباك التي شهدها قطاع الطيران والقطاعات المتعلقة به على مستوى العالم، تمكنت الخطوط السعودية من الصمود ومواجهة تلك التحديات الكبرى، واستطاعت مواصلة مسيرة تنويع أعمالها وتسريع وتيرة التحول الاستراتيجي للشركة وترسيخ مكانتها في قطاع الأطعمة والمشروبات والفعاليات، وقامت بإطلاق مصادر إيرادات جديدة لمواجهة التراجع في الإيرادات عبر القطاعات الثلاث التي تعمل فيها وهي قسم تموين الطائرات وقسم التجزئة وقسم التموين وإدارة المرافق.

وتلتزم شركة الخطوط السعودية للتموين بتحقيق رؤيتها ورسالتها مستندة إلى كفاءاتها الوطنية وعالية التأهيل والخبرة، ودورهم المهم في تعزيز صمود الشركة أمام مختلف الظروف، واجتهادهم للمحافظة على استدامة الشركة، ودعم مسيرة نجاح الشركة، وصولاً إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في قطاع الطيران الوطني.

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