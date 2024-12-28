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"الصحة" تحصل على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات

نظير النجاحات التي حققتها في تطوير خدماتها ومواكبة مسيرة التحول الرقمي

حصلت وزارة الصحة على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات آيزو (ISO 20000)، المعتمدة من هيئة المقاييس العالمية.

وتأتي هذه الشهادة نظير النجاحات التي حققتها وزارة الصحة في تطوير خدماتها ومواكبة مسيرة التحول الرقمي التي عملت عليها الوزارة وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية، واعتمادها في تنظيم وإنجاز العمليات وتطوير المهارات والكوادر العاملة في مجال إدارة تقنية المعلومات، وأتمتة العمليات والإجراءات الرئيسية لتقنية المعلومات، وكذلك تحسين مستوى اتخاذ القرارات، وتقديم التقارير من مؤشرات القياس من خلال منصات رقمية زادت من الكفاءة والجودة والفعالية في قطاع تقنية المعلومات.

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"الصحة" تحصل على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات
سبق

حصلت وزارة الصحة على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات آيزو (ISO 20000)، المعتمدة من هيئة المقاييس العالمية.

وتأتي هذه الشهادة نظير النجاحات التي حققتها وزارة الصحة في تطوير خدماتها ومواكبة مسيرة التحول الرقمي التي عملت عليها الوزارة وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية، واعتمادها في تنظيم وإنجاز العمليات وتطوير المهارات والكوادر العاملة في مجال إدارة تقنية المعلومات، وأتمتة العمليات والإجراءات الرئيسية لتقنية المعلومات، وكذلك تحسين مستوى اتخاذ القرارات، وتقديم التقارير من مؤشرات القياس من خلال منصات رقمية زادت من الكفاءة والجودة والفعالية في قطاع تقنية المعلومات.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
09:16 AM

"الصحة" تحصل على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات

نظير النجاحات التي حققتها في تطوير خدماتها ومواكبة مسيرة التحول الرقمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حصلت وزارة الصحة على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات آيزو (ISO 20000)، المعتمدة من هيئة المقاييس العالمية.

وتأتي هذه الشهادة نظير النجاحات التي حققتها وزارة الصحة في تطوير خدماتها ومواكبة مسيرة التحول الرقمي التي عملت عليها الوزارة وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية، واعتمادها في تنظيم وإنجاز العمليات وتطوير المهارات والكوادر العاملة في مجال إدارة تقنية المعلومات، وأتمتة العمليات والإجراءات الرئيسية لتقنية المعلومات، وكذلك تحسين مستوى اتخاذ القرارات، وتقديم التقارير من مؤشرات القياس من خلال منصات رقمية زادت من الكفاءة والجودة والفعالية في قطاع تقنية المعلومات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,973
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,043
38 مليار ..

38 مليار ..

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