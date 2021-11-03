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"المسند": لا توجد حالة مطرية خلال الـ 5 أيام القادمة.. عدا هذه الأماكن

قال: في مثل هذه الأيام أول ما تشرق الشمس على الجزء الجنوبي بالمملكة

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أنه خلال خمسة أيام قادمة لا توجد حالة مطرية عدا أمطار متفرقة ومتواضعة متوقعة على الركن الجنوبي الغربي، والغربية من السعودية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، إلى أنه في مثل هذه الأيام (نوفمبر) أول ما تشرق الشمس على الجزء الجنوبي الشرقي من المملكة، وآخر جزء هو الشمالي الغربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند": لا توجد حالة مطرية خلال الـ 5 أيام القادمة.. عدا هذه الأماكن
سبق

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أنه خلال خمسة أيام قادمة لا توجد حالة مطرية عدا أمطار متفرقة ومتواضعة متوقعة على الركن الجنوبي الغربي، والغربية من السعودية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، إلى أنه في مثل هذه الأيام (نوفمبر) أول ما تشرق الشمس على الجزء الجنوبي الشرقي من المملكة، وآخر جزء هو الشمالي الغربي.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
10:24 AM

"المسند": لا توجد حالة مطرية خلال الـ 5 أيام القادمة.. عدا هذه الأماكن

قال: في مثل هذه الأيام أول ما تشرق الشمس على الجزء الجنوبي بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أنه خلال خمسة أيام قادمة لا توجد حالة مطرية عدا أمطار متفرقة ومتواضعة متوقعة على الركن الجنوبي الغربي، والغربية من السعودية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، إلى أنه في مثل هذه الأيام (نوفمبر) أول ما تشرق الشمس على الجزء الجنوبي الشرقي من المملكة، وآخر جزء هو الشمالي الغربي.

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