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"ريجيكامب" مدرب "الهلال" السابق على بعد خطوة من قيادة "الأهلي"

خلفًا للصربي فلادان ميلويفتش وإنقاذ الفريق

كشفت تقارير صحفية رومانية عن أن المدرب الروماني لورينتو ريجيكامب قد وقّع عقود انضمامه لقيادة النادي الأهلي الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن عن إقالة مدربه الصربي فلادان ميلويفتش من قيادة الفريق بسبب تردّي النتائج وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري.

وسبق لريجيكامب أن قاد الهلال ووصل معه لنهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يخسر اللقب أمام ويسترن سيدني في مباراة دراماتيكية.

وقاد ريجيكامب أندية الوحدة والوصل الإماراتيين، لكنه لم يقدم مع أيٍّ من الناديين ما يشفع له بالاستمرار؛ حيث تمت إقالته من منصبه هناك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ريجيكامب" مدرب "الهلال" السابق على بعد خطوة من قيادة "الأهلي"
سبق

كشفت تقارير صحفية رومانية عن أن المدرب الروماني لورينتو ريجيكامب قد وقّع عقود انضمامه لقيادة النادي الأهلي الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن عن إقالة مدربه الصربي فلادان ميلويفتش من قيادة الفريق بسبب تردّي النتائج وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري.

وسبق لريجيكامب أن قاد الهلال ووصل معه لنهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يخسر اللقب أمام ويسترن سيدني في مباراة دراماتيكية.

وقاد ريجيكامب أندية الوحدة والوصل الإماراتيين، لكنه لم يقدم مع أيٍّ من الناديين ما يشفع له بالاستمرار؛ حيث تمت إقالته من منصبه هناك.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
02:37 PM

"ريجيكامب" مدرب "الهلال" السابق على بعد خطوة من قيادة "الأهلي"

خلفًا للصربي فلادان ميلويفتش وإنقاذ الفريق

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية رومانية عن أن المدرب الروماني لورينتو ريجيكامب قد وقّع عقود انضمامه لقيادة النادي الأهلي الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن عن إقالة مدربه الصربي فلادان ميلويفتش من قيادة الفريق بسبب تردّي النتائج وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري.

وسبق لريجيكامب أن قاد الهلال ووصل معه لنهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يخسر اللقب أمام ويسترن سيدني في مباراة دراماتيكية.

وقاد ريجيكامب أندية الوحدة والوصل الإماراتيين، لكنه لم يقدم مع أيٍّ من الناديين ما يشفع له بالاستمرار؛ حيث تمت إقالته من منصبه هناك.

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