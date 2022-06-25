المرور: استعمال الفرامل بشكل مفاجئ دون ضرورة.. مخالفة مرورية

أكدت الإدارة العامة للمرور بأن استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية.
جاء ذلك ضمن رسائل المرور التوعوية عبر حسابها الرسمي على تويتر.
أكدت الإدارة العامة للمرور بأن استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية.
جاء ذلك ضمن رسائل المرور التوعوية عبر حسابها الرسمي على تويتر.
أكدت الإدارة العامة للمرور بأن استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية.
جاء ذلك ضمن رسائل المرور التوعوية عبر حسابها الرسمي على تويتر.
أكدت الإدارة العامة للمرور بأن استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية.
جاء ذلك ضمن رسائل المرور التوعوية عبر حسابها الرسمي على تويتر.