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ولي العهد غادر لزيارة كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة دول العشرين في اليابان

المرور: استعمال الفرامل بشكل مفاجئ دون ضرورة.. مخالفة مرورية

أكدت الإدارة العامة للمرور بأن ‏استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية.

جاء ذلك ضمن رسائل المرور التوعوية عبر حسابها الرسمي على تويتر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المرور: استعمال الفرامل بشكل مفاجئ دون ضرورة.. مخالفة مرورية
سبق

أكدت الإدارة العامة للمرور بأن ‏استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية.

جاء ذلك ضمن رسائل المرور التوعوية عبر حسابها الرسمي على تويتر.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
08:11 PM

المرور: استعمال الفرامل بشكل مفاجئ دون ضرورة.. مخالفة مرورية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
31
11,260

أكدت الإدارة العامة للمرور بأن ‏استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية.

جاء ذلك ضمن رسائل المرور التوعوية عبر حسابها الرسمي على تويتر.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,231
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,069
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,642
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,967

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