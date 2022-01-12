وحصل الحارثي على المركز الأول في فئة الشعر في مسابقة الرحلة الإبداعية للمواهب MBC بعد رحلة طويلة تجولوا فيها في تسع مدن في الجولة الأولى، ومن ثم دخل المتأهلون إلى تصفيات ما قبل النهائي ومن ثم ترشيح ثلاثة فائزين من كل فئة، ليتم اختياره بطلاً لفئة الشعر.

"الحارثي" يحقق المركز الأول في مسابقة الرحلة الإبداعية للمواهب لفئة الشعر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-12 حصد المشرف التربوي بمكتب تعليم جنوب الطائف حسن عابد الحارثي المركز الأول في مسابقة الرحلة الإبداعية للمواهب MBC فئة الشعر. وحصل الحارثي على المركز الأول في فئة الشعر في مسابقة الرحلة الإبداعية للمواهب MBC بعد رحلة طويلة تجولوا فيها في تسع مدن في الجولة الأولى، ومن ثم دخل المتأهلون إلى تصفيات ما قبل النهائي ومن ثم ترشيح ثلاثة فائزين من كل فئة، ليتم اختياره بطلاً لفئة الشعر.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443 12:52 AM

"الحارثي" يحقق المركز الأول في مسابقة الرحلة الإبداعية للمواهب لفئة الشعر المتسابقون خاضوا رحلة طويلة تجولوا خلالها في 9 مدن بالجولة الأولى





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حصد المشرف التربوي بمكتب تعليم جنوب الطائف حسن عابد الحارثي المركز الأول في مسابقة الرحلة الإبداعية للمواهب MBC فئة الشعر.

وحصل الحارثي على المركز الأول في فئة الشعر في مسابقة الرحلة الإبداعية للمواهب MBC بعد رحلة طويلة تجولوا فيها في تسع مدن في الجولة الأولى، ومن ثم دخل المتأهلون إلى تصفيات ما قبل النهائي ومن ثم ترشيح ثلاثة فائزين من كل فئة، ليتم اختياره بطلاً لفئة الشعر.