النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثيين يهدد بنسف اتفاق الحديدة

دعت الأمم المتحدة لإدانة تصعيد الميليشيات وما ترتكبه

دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية والمجتمع الدولي لإدانة تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية وتحميلها تبعات ما قد يحدث وهي الدعوة التي صدرت عقب الهجوم الذي استهدف مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة.


وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أن مقر الفريق الحكومي بمدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز تعرض لثماني هجمات، خمس منها بطائرات دون طيار، وثلاث هجمات بصواريخ باليستية.


وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة يهدد بنسف الاتفاق.


وأضاف البيان أن تزامن الاستهداف الحوثي بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام أمام مجلس الأمن الذي نوه خلالها إلى وجود إشارات إيجابية في تنفيذ اتفاق الحديدة يعد استهتارًا بالجهود الأممية الهادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم ويهدد بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد حوالي عام من التوصل إلى الاتفاق.


وشددت وزارة الخارجية على أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل استمرار ميليشيا الحوثي باستحداث الخنادق والأنفاق في الحديدة على الرغم من نشر ضباط الارتباط وإنشاء نقاط المراقبة المشتركة، في مخالفة صريحة تدل على نوايا مبيتة ومخطط لها للانقلاب على اتفاق ستوكهولم.

الحكومة اليمنية الميليشيا الحوثية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثيين يهدد بنسف اتفاق الحديدة
سبق

دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية والمجتمع الدولي لإدانة تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية وتحميلها تبعات ما قد يحدث وهي الدعوة التي صدرت عقب الهجوم الذي استهدف مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة.


وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أن مقر الفريق الحكومي بمدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز تعرض لثماني هجمات، خمس منها بطائرات دون طيار، وثلاث هجمات بصواريخ باليستية.


وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة يهدد بنسف الاتفاق.


وأضاف البيان أن تزامن الاستهداف الحوثي بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام أمام مجلس الأمن الذي نوه خلالها إلى وجود إشارات إيجابية في تنفيذ اتفاق الحديدة يعد استهتارًا بالجهود الأممية الهادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم ويهدد بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد حوالي عام من التوصل إلى الاتفاق.


وشددت وزارة الخارجية على أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل استمرار ميليشيا الحوثي باستحداث الخنادق والأنفاق في الحديدة على الرغم من نشر ضباط الارتباط وإنشاء نقاط المراقبة المشتركة، في مخالفة صريحة تدل على نوايا مبيتة ومخطط لها للانقلاب على اتفاق ستوكهولم.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
02:39 PM

الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثيين يهدد بنسف اتفاق الحديدة

دعت الأمم المتحدة لإدانة تصعيد الميليشيات وما ترتكبه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
1
1,671

دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية والمجتمع الدولي لإدانة تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية وتحميلها تبعات ما قد يحدث وهي الدعوة التي صدرت عقب الهجوم الذي استهدف مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة.


وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أن مقر الفريق الحكومي بمدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز تعرض لثماني هجمات، خمس منها بطائرات دون طيار، وثلاث هجمات بصواريخ باليستية.


وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة يهدد بنسف الاتفاق.


وأضاف البيان أن تزامن الاستهداف الحوثي بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام أمام مجلس الأمن الذي نوه خلالها إلى وجود إشارات إيجابية في تنفيذ اتفاق الحديدة يعد استهتارًا بالجهود الأممية الهادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم ويهدد بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد حوالي عام من التوصل إلى الاتفاق.


وشددت وزارة الخارجية على أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل استمرار ميليشيا الحوثي باستحداث الخنادق والأنفاق في الحديدة على الرغم من نشر ضباط الارتباط وإنشاء نقاط المراقبة المشتركة، في مخالفة صريحة تدل على نوايا مبيتة ومخطط لها للانقلاب على اتفاق ستوكهولم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,958
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,579
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,943
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,289

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة