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حالة وفاة تمنع "فيجسا" محترف الأهلي من العودة إلى جدة

تلقى الصربي ليوبومير فيجسا، محترف النادي الأهلي السعودي، خبرًا صادمًا ، اليوم الأحد وهو وفاة والدته.

وأعلن نادي الأهلي مساء اليوم الأحد تعذر وصول المحترف الصربي ليوبومير فيجسا إلى جدة بسبب وفاة والدته.

ونشر النادي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيه :"تعذر وصول محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الصربي ليوبومير فيجسا، إلى جدة اليوم الأحد.

وأضاف "وذلك للالتحاق بتدريبات الفريق الأول، بعدما تلقى اللاعب نبأ وفاة والدته".

وكان الصربي فيجسا قد أعلن أمس، عن تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد – 19”"وعودته إلى جدة اليوم الأحد للانضمام لصفوف الفريق.

يُشار إلى أن اللاعب الصربي فيجسا قد سافر إلى بلده لاستكمال برنامجه التأهيلي للإصابة التي تعرض لها في وقتٍ سابق، ولكن تأخرت عودته إلى جدة بعد ثبوت إيجابية مسحة كورونا.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حالة وفاة تمنع "فيجسا" محترف الأهلي من العودة إلى جدة
سبق

تلقى الصربي ليوبومير فيجسا، محترف النادي الأهلي السعودي، خبرًا صادمًا ، اليوم الأحد وهو وفاة والدته.

وأعلن نادي الأهلي مساء اليوم الأحد تعذر وصول المحترف الصربي ليوبومير فيجسا إلى جدة بسبب وفاة والدته.

ونشر النادي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيه :"تعذر وصول محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الصربي ليوبومير فيجسا، إلى جدة اليوم الأحد.

وأضاف "وذلك للالتحاق بتدريبات الفريق الأول، بعدما تلقى اللاعب نبأ وفاة والدته".

وكان الصربي فيجسا قد أعلن أمس، عن تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد – 19”"وعودته إلى جدة اليوم الأحد للانضمام لصفوف الفريق.

يُشار إلى أن اللاعب الصربي فيجسا قد سافر إلى بلده لاستكمال برنامجه التأهيلي للإصابة التي تعرض لها في وقتٍ سابق، ولكن تأخرت عودته إلى جدة بعد ثبوت إيجابية مسحة كورونا.


11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
10:20 PM

حالة وفاة تمنع "فيجسا" محترف الأهلي من العودة إلى جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تلقى الصربي ليوبومير فيجسا، محترف النادي الأهلي السعودي، خبرًا صادمًا ، اليوم الأحد وهو وفاة والدته.

وأعلن نادي الأهلي مساء اليوم الأحد تعذر وصول المحترف الصربي ليوبومير فيجسا إلى جدة بسبب وفاة والدته.

ونشر النادي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيه :"تعذر وصول محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الصربي ليوبومير فيجسا، إلى جدة اليوم الأحد.

وأضاف "وذلك للالتحاق بتدريبات الفريق الأول، بعدما تلقى اللاعب نبأ وفاة والدته".

وكان الصربي فيجسا قد أعلن أمس، عن تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد – 19”"وعودته إلى جدة اليوم الأحد للانضمام لصفوف الفريق.

يُشار إلى أن اللاعب الصربي فيجسا قد سافر إلى بلده لاستكمال برنامجه التأهيلي للإصابة التي تعرض لها في وقتٍ سابق، ولكن تأخرت عودته إلى جدة بعد ثبوت إيجابية مسحة كورونا.


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