الأسبوع في 12 صورة: سيارات غارقة وقرى مدمرة.. و"مقعد وثير" وسط الفيضان

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد ضربت الأعاصير والعواصف هندوراس والفلبين وأستراليا، فيما تلبدت سماء مدريد بالضباب، بينما انطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 إلى محطة الفضاء الدولية.. وغيره من الأحداث شهدها الأسبوع وعكستها صوره المثيرة.

نترككم مع الصور:

1- لحظة إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9 التابع لناسا من مركز كينيدي في فلوريدا إلى محطة الفضاء الدولية.

2- رجل يسير أمام المياه المتدفقة من سد كابان كوتش في وادي إيلان، ويلز.

3- رجل يتسلق شجرة للحصول على تغطية أفضل لشبكة الجوال في قريته النائية في سيبريا.

4- أنثى الكوالا تحتضن رضيعها في حديقة الحيوان في زيوريخ، سويسرا.

5- سيارات غارقة بسبب الأمطار الغزيرة التي سببتها العاصفة إيوتا في لا ليما، هندوراس.

6- فيضانات وانهيارات أرضية في هندوراس من جراء عاصفة إيوتا.. بينما أحدهم يجلس على مقعده الوثير يدردش مع صاحبه!

7- إعصار فامكو يأتي تمامًا على قرية فلبينية بعد أن تسبب في مقتل العشرات من الأشخاص.

8- الضباب يخيم على العاصمة الإسبانية مدريد.

9- الهلال يطل من خلف تمثال الحرية في نيويورك، أمريكا.

10- عاصفة رعدية تتجمع قبالة شاطئ بوندي في سيدني، أستراليا.

11- صورة جوية لمصعد زجاجي يوفر رؤية بانورامية للمناظر الطبيعية من جرف ضخم في منطقة ولينغيوان، الصين.

12- تساقط الثلوج على جانبي سور الصين العظيم.