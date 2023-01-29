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تحذير من ثغرة خطيرة في هواتف "آيفون": سيتنصتون عليك

شركة "أبل" تعترف بتلك الثغرة وتعد بتقديم حل سريع لها

كشفت تقارير صحفية عن اكتشاف ثغرة خطيرة في هواتف "آيفون" التابعة لشركة "أبل" الأمريكية، تسمح للآخرين بالتنصت عليهم وعلى مكالماتهم.

وأوضحت التقارير الصحفية أن تلك الثغرة الخطيرة موجودة في تطبيق محادثات الفيديو "فيس تايم".

وتسمح تلك الثغرة لأي مستخدم لتطبيق "فيس تايم" بأن يتم التنصت عليه بشكل سري على مستقبل المحادثة حتى قبل أن يرد على المكالمة الخاصة به.

وتعمل تلك الخاصية على أجهزة "أبل" كافة التي يتم تشغيل عليها "فيس تايم"، سواء على هواتف "آيفون" أو "آيباد" أو "ماك".

وأشار عدد من المستخدمين إلى أنه حتى في حالة رفض المستخدم اتصال الفيديو عن طريق "فيس تايم" يواصل التطبيق إرسال فيديو للشخص الذي حاول الاتصال به.

واعترفت شركة "أبل" فعلياً بوجود تلك الثغرة التقنية، ووعدت بحلها خلال الأيام المقبلة.

وقال مسؤول في "أبل" إن الشركة على وعد بتلك المشكلة، وستطرح في وقت لاحق تحديثاً لنظام تشغيلها يحل تلك الثغرة الخطيرة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تحذير من ثغرة خطيرة في هواتف "آيفون": سيتنصتون عليك
سبق

كشفت تقارير صحفية عن اكتشاف ثغرة خطيرة في هواتف "آيفون" التابعة لشركة "أبل" الأمريكية، تسمح للآخرين بالتنصت عليهم وعلى مكالماتهم.

وأوضحت التقارير الصحفية أن تلك الثغرة الخطيرة موجودة في تطبيق محادثات الفيديو "فيس تايم".

وتسمح تلك الثغرة لأي مستخدم لتطبيق "فيس تايم" بأن يتم التنصت عليه بشكل سري على مستقبل المحادثة حتى قبل أن يرد على المكالمة الخاصة به.

وتعمل تلك الخاصية على أجهزة "أبل" كافة التي يتم تشغيل عليها "فيس تايم"، سواء على هواتف "آيفون" أو "آيباد" أو "ماك".

وأشار عدد من المستخدمين إلى أنه حتى في حالة رفض المستخدم اتصال الفيديو عن طريق "فيس تايم" يواصل التطبيق إرسال فيديو للشخص الذي حاول الاتصال به.

واعترفت شركة "أبل" فعلياً بوجود تلك الثغرة التقنية، ووعدت بحلها خلال الأيام المقبلة.

وقال مسؤول في "أبل" إن الشركة على وعد بتلك المشكلة، وستطرح في وقت لاحق تحديثاً لنظام تشغيلها يحل تلك الثغرة الخطيرة.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
10:33 AM

تحذير من ثغرة خطيرة في هواتف "آيفون": سيتنصتون عليك

شركة "أبل" تعترف بتلك الثغرة وتعد بتقديم حل سريع لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عن اكتشاف ثغرة خطيرة في هواتف "آيفون" التابعة لشركة "أبل" الأمريكية، تسمح للآخرين بالتنصت عليهم وعلى مكالماتهم.

وأوضحت التقارير الصحفية أن تلك الثغرة الخطيرة موجودة في تطبيق محادثات الفيديو "فيس تايم".

وتسمح تلك الثغرة لأي مستخدم لتطبيق "فيس تايم" بأن يتم التنصت عليه بشكل سري على مستقبل المحادثة حتى قبل أن يرد على المكالمة الخاصة به.

وتعمل تلك الخاصية على أجهزة "أبل" كافة التي يتم تشغيل عليها "فيس تايم"، سواء على هواتف "آيفون" أو "آيباد" أو "ماك".

وأشار عدد من المستخدمين إلى أنه حتى في حالة رفض المستخدم اتصال الفيديو عن طريق "فيس تايم" يواصل التطبيق إرسال فيديو للشخص الذي حاول الاتصال به.

واعترفت شركة "أبل" فعلياً بوجود تلك الثغرة التقنية، ووعدت بحلها خلال الأيام المقبلة.

وقال مسؤول في "أبل" إن الشركة على وعد بتلك المشكلة، وستطرح في وقت لاحق تحديثاً لنظام تشغيلها يحل تلك الثغرة الخطيرة.

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