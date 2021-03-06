سجلت المملكة المتحدة اليوم 6040 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 158 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,213,343 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 124,419 وفاة.

المملكة المتحدة تسجل 6040 إصابة جديدة بكورونا و 158 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-06 سجلت المملكة المتحدة اليوم 6040 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 158 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,213,343 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 124,419 وفاة.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442 11:27 PM

المملكة المتحدة تسجل 6040 إصابة جديدة بكورونا و 158 حالة وفاة إجمالي الإصابات بلغ 4,213,343 والوفيات 124,419 شخصًا





A A A





0 مشاركة

سجلت المملكة المتحدة اليوم 6040 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 158 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,213,343 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 124,419 وفاة.