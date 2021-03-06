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المملكة المتحدة تسجل 6040 إصابة جديدة بكورونا و 158 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 4,213,343 والوفيات 124,419 شخصًا

سجلت المملكة المتحدة اليوم 6040 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 158 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,213,343 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 124,419 وفاة.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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المملكة المتحدة تسجل 6040 إصابة جديدة بكورونا و 158 حالة وفاة
سبق

سجلت المملكة المتحدة اليوم 6040 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 158 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,213,343 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 124,419 وفاة.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
11:27 PM

المملكة المتحدة تسجل 6040 إصابة جديدة بكورونا و 158 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 4,213,343 والوفيات 124,419 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجلت المملكة المتحدة اليوم 6040 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 158 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,213,343 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 124,419 وفاة.

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