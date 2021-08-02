وأشارت وزارة التجارة إلى أنه تم ضبط مالك الموقع والقائم عليه وإحالتهما للجهات المختصة.

وقالت الوزارة: تم تضبط منظفات بأسماء تجارية معروفة ومصادرة كميات كبيرة من المواد المغشوشة الجاهزة للبيع.

أعلنت وزارة التجارة عن ضبط مستودع مخالف في الرياض، يديره وافد عربي للغش في المنظفات وتصنيع الكمامات من مواد مخالفة.

"التجارة" تضبط مستودعًا مخالفًا في الرياض يغش المنظفات والكمامات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-02 أعلنت وزارة التجارة عن ضبط مستودع مخالف في الرياض، يديره وافد عربي للغش في المنظفات وتصنيع الكمامات من مواد مخالفة. وقالت الوزارة: تم تضبط منظفات بأسماء تجارية معروفة ومصادرة كميات كبيرة من المواد المغشوشة الجاهزة للبيع. وأشارت وزارة التجارة إلى أنه تم ضبط مالك الموقع والقائم عليه وإحالتهما للجهات المختصة.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 03:04 PM

"التجارة" تضبط مستودعًا مخالفًا في الرياض يغش المنظفات والكمامات مصادرة كميات كبيرة من المواد المغشوشة بأسماء تجارية معروفة





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أعلنت وزارة التجارة عن ضبط مستودع مخالف في الرياض، يديره وافد عربي للغش في المنظفات وتصنيع الكمامات من مواد مخالفة.

وقالت الوزارة: تم تضبط منظفات بأسماء تجارية معروفة ومصادرة كميات كبيرة من المواد المغشوشة الجاهزة للبيع.

وأشارت وزارة التجارة إلى أنه تم ضبط مالك الموقع والقائم عليه وإحالتهما للجهات المختصة.