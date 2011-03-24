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مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة تُواصل إعطاء اللقاح

تدابير احترازية ووقائية لمنع الازدحام ووفق إجراءات تنظيمية تامة

تُواصل مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة البالغة 14 مركزاً باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد-19" من خلال الفرق الصحية المؤهلة، وسط تدابير احترازية ووقائية لمنع الازدحام ووفق إجراءات تنظيمية تامة.

وأوضحت صحة العاصمة المقدسة أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.

ونوّه عدد من المتلقين للقاح بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة للحد من انتشار جائحة كورونا، مثمنين دور الممارسين الصحيين والممارسات الصحيات وجميع العاملين بالقطاع الصحي والجهات المساندة الذين يتفانون في تقديم كل ما في وسعهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

مراكز لقاحات كورونا العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة تُواصل إعطاء اللقاح
سبق

تُواصل مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة البالغة 14 مركزاً باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد-19" من خلال الفرق الصحية المؤهلة، وسط تدابير احترازية ووقائية لمنع الازدحام ووفق إجراءات تنظيمية تامة.

وأوضحت صحة العاصمة المقدسة أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.

ونوّه عدد من المتلقين للقاح بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة للحد من انتشار جائحة كورونا، مثمنين دور الممارسين الصحيين والممارسات الصحيات وجميع العاملين بالقطاع الصحي والجهات المساندة الذين يتفانون في تقديم كل ما في وسعهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
02:54 PM

مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة تُواصل إعطاء اللقاح

تدابير احترازية ووقائية لمنع الازدحام ووفق إجراءات تنظيمية تامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تُواصل مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة البالغة 14 مركزاً باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد-19" من خلال الفرق الصحية المؤهلة، وسط تدابير احترازية ووقائية لمنع الازدحام ووفق إجراءات تنظيمية تامة.

وأوضحت صحة العاصمة المقدسة أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.

ونوّه عدد من المتلقين للقاح بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة للحد من انتشار جائحة كورونا، مثمنين دور الممارسين الصحيين والممارسات الصحيات وجميع العاملين بالقطاع الصحي والجهات المساندة الذين يتفانون في تقديم كل ما في وسعهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

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