النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ يدمة يستقبل "الشهراني" وأعضاء لجنة الدفاع المدني بمنطقة نجران

بحثا التنسيق بين الجهات الأمنية والمدنية والتوعية بمخاطر الحرائق

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة يدمة اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، وبحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد ركن سعد بن سعيد الشهراني وأعضاء لجنة الدفاع المدني ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة.

و جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة بورقة العمل، والاستعدادات من قِبل الجهات المعنية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية والمدنية، والتوعية بمخاطر الحرائق و مسبباته.

وقال مدير الدفاع المدني بالمنطقة إن الهدف من اجتماع اللجنة هو تنسيق الجهود بين جميع أعضاء اللجنة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من المخاطر.

وفي نهاية اللقاء شكر المحافظ "الشهراني" وأعضاء اللجنة لما لمسه من تعاون في خدمة الصالح العام.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ يدمة يستقبل "الشهراني" وأعضاء لجنة الدفاع المدني بمنطقة نجران
سبق

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة يدمة اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، وبحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد ركن سعد بن سعيد الشهراني وأعضاء لجنة الدفاع المدني ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة.

و جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة بورقة العمل، والاستعدادات من قِبل الجهات المعنية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية والمدنية، والتوعية بمخاطر الحرائق و مسبباته.

وقال مدير الدفاع المدني بالمنطقة إن الهدف من اجتماع اللجنة هو تنسيق الجهود بين جميع أعضاء اللجنة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من المخاطر.

وفي نهاية اللقاء شكر المحافظ "الشهراني" وأعضاء اللجنة لما لمسه من تعاون في خدمة الصالح العام.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
11:14 PM

محافظ يدمة يستقبل "الشهراني" وأعضاء لجنة الدفاع المدني بمنطقة نجران

بحثا التنسيق بين الجهات الأمنية والمدنية والتوعية بمخاطر الحرائق

A A A
بندر آل عوض - نجران
0
30

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة يدمة اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، وبحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد ركن سعد بن سعيد الشهراني وأعضاء لجنة الدفاع المدني ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة.

و جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة بورقة العمل، والاستعدادات من قِبل الجهات المعنية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية والمدنية، والتوعية بمخاطر الحرائق و مسبباته.

وقال مدير الدفاع المدني بالمنطقة إن الهدف من اجتماع اللجنة هو تنسيق الجهود بين جميع أعضاء اللجنة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من المخاطر.

وفي نهاية اللقاء شكر المحافظ "الشهراني" وأعضاء اللجنة لما لمسه من تعاون في خدمة الصالح العام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,926
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,112
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,529
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,382

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة