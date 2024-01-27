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"الحجرف" يؤكد ثبات الموقف الخليجي بشأن استعادة الأمن في اليمن

بناء على الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الشرعية اليمنية لإنهاء الأزمة في اليمن، من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، اليوم، بوزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وعبر الأمين العام عن تثمينه للجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في المحافظات المحررة، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها؛ لخدمة الشعب اليمني وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الحجرف" يؤكد ثبات الموقف الخليجي بشأن استعادة الأمن في اليمن
سبق

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الشرعية اليمنية لإنهاء الأزمة في اليمن، من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، اليوم، بوزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وعبر الأمين العام عن تثمينه للجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في المحافظات المحررة، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها؛ لخدمة الشعب اليمني وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
04:59 PM

"الحجرف" يؤكد ثبات الموقف الخليجي بشأن استعادة الأمن في اليمن

بناء على الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الشرعية اليمنية لإنهاء الأزمة في اليمن، من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، اليوم، بوزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وعبر الأمين العام عن تثمينه للجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في المحافظات المحررة، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها؛ لخدمة الشعب اليمني وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

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