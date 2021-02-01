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ضمن خطة الإعداد لكأس آسيا.. الأخضر يواصل تدريباته في المعسكر الاستكشافي

بقيادة المدير الفني الوطني صالح المحمدي

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في مدينة جدة، والممتد حتى الثالث من شهر فبراير الجاري، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من خطة الإعداد كأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين التمرين على التمرير، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويواصل الأخضر، غداً الثلاثاء، تدريباته بحصة مسائية، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

الجدير بالذكر، أن هذا التجمّع يعد الثاني ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيراً لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمن خطة الإعداد لكأس آسيا.. الأخضر يواصل تدريباته في المعسكر الاستكشافي
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في مدينة جدة، والممتد حتى الثالث من شهر فبراير الجاري، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من خطة الإعداد كأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين التمرين على التمرير، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويواصل الأخضر، غداً الثلاثاء، تدريباته بحصة مسائية، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

الجدير بالذكر، أن هذا التجمّع يعد الثاني ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيراً لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
09:19 PM

ضمن خطة الإعداد لكأس آسيا.. الأخضر يواصل تدريباته في المعسكر الاستكشافي

بقيادة المدير الفني الوطني صالح المحمدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في مدينة جدة، والممتد حتى الثالث من شهر فبراير الجاري، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من خطة الإعداد كأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين التمرين على التمرير، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويواصل الأخضر، غداً الثلاثاء، تدريباته بحصة مسائية، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

الجدير بالذكر، أن هذا التجمّع يعد الثاني ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيراً لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

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