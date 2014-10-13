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تحذير من هطولات مكة المتوقعة.. هنا ما قدّمه "المدني" من إرشادات

"الشريف": اتخذنا الإجراءات الاحترازية عبر الخطط لمواجهة الأخطار

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على مكة المكرمة؛ وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة احتمالية هطول أمطار اليوم، من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

ودعا المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر أثناء القيادة في الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تَعَرّضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الكاملة من خلال تطبيق الخطط المُعَدّة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناءً على ما يَرِد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية؛ راجيًا من الله السلامة للجميع.

الدفاع المدني الطقس امطار أتربة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحذير من هطولات مكة المتوقعة.. هنا ما قدّمه "المدني" من إرشادات
سبق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على مكة المكرمة؛ وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة احتمالية هطول أمطار اليوم، من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

ودعا المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر أثناء القيادة في الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تَعَرّضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الكاملة من خلال تطبيق الخطط المُعَدّة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناءً على ما يَرِد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية؛ راجيًا من الله السلامة للجميع.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
09:52 AM

تحذير من هطولات مكة المتوقعة.. هنا ما قدّمه "المدني" من إرشادات

"الشريف": اتخذنا الإجراءات الاحترازية عبر الخطط لمواجهة الأخطار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على مكة المكرمة؛ وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة احتمالية هطول أمطار اليوم، من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

ودعا المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر أثناء القيادة في الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تَعَرّضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الكاملة من خلال تطبيق الخطط المُعَدّة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناءً على ما يَرِد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية؛ راجيًا من الله السلامة للجميع.

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