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"أمانة الطائف": ضبط عمالة تابعة لمسلخ متنقل متورطة بذبح المواشي الهزيلة

بعد انتشار فيديو مخالفاتهم بسوق الأنعام الجديد بالسيل الصغير

أكدت أمانة محافظة الطائف، وقوف المختصين لديها والجهات الأمنية على حظيرة مخالفة للماشية بسوق الأنعام الجديد بالسيل الصغير شمال الطائف.

وأفادت بأنه تم ضبط عمالة تابعة لمسلخ متنقل يقومون بذبح المواشي الهزيلة داخل حظيرة أغنام خالية، كما تم ضبط لحوم مجهولة معبأة في أكياس؛ مما استوجب مصادرة اللحوم وإتلافها على الفور، وتسليم العمالة للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم حيالها.

جاء ذلك بعد الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يصور عددًا من الأغنام الهزيلة، وأخرى مذبوحة داخل حظيرة للماشية بسوق الأنعام الجديد بالسيل الصغير شمال الطائف.

أمانة محافظة الطائف الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الطائف": ضبط عمالة تابعة لمسلخ متنقل متورطة بذبح المواشي الهزيلة
سبق

أكدت أمانة محافظة الطائف، وقوف المختصين لديها والجهات الأمنية على حظيرة مخالفة للماشية بسوق الأنعام الجديد بالسيل الصغير شمال الطائف.

وأفادت بأنه تم ضبط عمالة تابعة لمسلخ متنقل يقومون بذبح المواشي الهزيلة داخل حظيرة أغنام خالية، كما تم ضبط لحوم مجهولة معبأة في أكياس؛ مما استوجب مصادرة اللحوم وإتلافها على الفور، وتسليم العمالة للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم حيالها.

جاء ذلك بعد الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يصور عددًا من الأغنام الهزيلة، وأخرى مذبوحة داخل حظيرة للماشية بسوق الأنعام الجديد بالسيل الصغير شمال الطائف.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
09:33 AM

"أمانة الطائف": ضبط عمالة تابعة لمسلخ متنقل متورطة بذبح المواشي الهزيلة

بعد انتشار فيديو مخالفاتهم بسوق الأنعام الجديد بالسيل الصغير

A A A
فهد العتيبي - الطائف
3
1,844

أكدت أمانة محافظة الطائف، وقوف المختصين لديها والجهات الأمنية على حظيرة مخالفة للماشية بسوق الأنعام الجديد بالسيل الصغير شمال الطائف.

وأفادت بأنه تم ضبط عمالة تابعة لمسلخ متنقل يقومون بذبح المواشي الهزيلة داخل حظيرة أغنام خالية، كما تم ضبط لحوم مجهولة معبأة في أكياس؛ مما استوجب مصادرة اللحوم وإتلافها على الفور، وتسليم العمالة للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم حيالها.

جاء ذلك بعد الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يصور عددًا من الأغنام الهزيلة، وأخرى مذبوحة داخل حظيرة للماشية بسوق الأنعام الجديد بالسيل الصغير شمال الطائف.

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