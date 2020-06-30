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الأرصاد تنبّه من حالة رياح سطحية على عددٍ من محافظات مكة

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى التاسعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة تشمل محافظة جدة، والليث، والقنفذة، وبحرة، وخليص، ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح سطحية منطقة مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تنبّه من حالة رياح سطحية على عددٍ من محافظات مكة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة تشمل محافظة جدة، والليث، والقنفذة، وبحرة، وخليص، ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
10:14 AM

الأرصاد تنبّه من حالة رياح سطحية على عددٍ من محافظات مكة

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى التاسعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة تشمل محافظة جدة، والليث، والقنفذة، وبحرة، وخليص، ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

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