جمعية أسر التوحد بالرياض تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي

تشارك جمعية أسر التوحد العالم بالاحتفال باليوم العالمي للتوحد والذي يصادف سنويًا الثاني من شهر أبريل، وذلك من خلال تنظيم فعالية تحت شعار "معاً من أجل التوحد" عصر اليوم الأربعاء، في جامعة المعرفة من الساعة الرابعة إلى الساعة الثامنة مساء.

ويشتمل البرنامج على السلام الملكي يقدمه شباب من ذوي اضطراب طيف التوحد، ثم القرآن الكريم، فكلمة الجامعة يقدمها نيابة عن مدير الجامعة، عميد كلية العلوم التطبيقية الدكتور ناصر الجار الله، ثم فقرة تعريف عن الجمعية تعرضها رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة سميرة الفيصل آل سعود، بعد ذلك يشارك شباب من ذوي اضطراب طيف التوحد في تقديم مسرحية هادفة. ويلي ذلك ورقة بعنوان "صفات التوحد" تقدمها المشرف العام على برنامج الرياضي الترويحي الأميرة الدكتورة فهدة بنت عبد العزيز آل سعود، ثم تقدم مؤسسة البرنامج الدكتورة هادية الحربي برنامج الرياضي الترويحي. وتختتم الفعالية بالتكريم.