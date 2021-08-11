النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ضَبْط رجل أعمال وعضو "شورى" حاليّ ومديرَيْ شرطة وجمرك "سابقَيْن" ومحافظ سابق وضابطَيْ صف بأحد المطارات في قضايا رشوة

"نزاهة": إيقاف قائد قطاع أمني و4 ضباط في قضية تزوير.. ومدير ميناء في قضية استغلال نفوذ

3 جامعات سعودية في قائمة أفضل 10 جامعات عربية و"المؤسس" الأولى

ضمن تصنيف "كيو إس" لأفضل 1000 جامعة على مستوى العالم لعام 2021م

أصدرت مؤسسة "كيو إس" تصنيفها الجديد لأفضل 1000 جامعة على مستوى العالم لعام 2021؛ حيث حلت أفضل 10 جامعات عربية ما بين المراتب 143 و650 عالميًّا.

واستحوذت 3 جامعات سعودية على مراتب في قائمة أفضل 10 جامعات عربية؛ فيما تحتضن الإمارات جامعتين، وقطر واحدة، وجامعة واحدة لكل من مصر والأردن ولبنان.

وتعتمد المؤسسة في تصنيفها السنوي على ستة مؤشرات مختلفة تشمل: السمعة الأكاديمية، مكانة خريجي الجامعة في سوق العمل، نسبة أعضاء الهيئة التدريسية إلى عدد الطلاب، ونسبة الشهادات العلمية لكل عضو في الهيئة الأكاديمية، ونسبة الطلبة الأجانب، ونسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية الأجانب.

وعالميًّا، استحوذت الجامعات الأمريكية على المراتب الأربعة الأولى؛ حيث جاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في المرتبة الأولى، وجامعة ستانفورد الثانية، وجامعة هارفارد الثالثة، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الرابعة.

وتاليًا أفضل 10 جامعات عربية:

جامعة الملك عبدالعزيز

حصلت على المرتبة الأولى عربيًّا و143 عالميًّا، وهي لا تزال تحتفظ بمرتبتها كأفضل جامعة عربية، لكن ترتيبها ارتفع 43 مرتبة عما كانت عليه خلال العام الماضي؛ لتصبح ضمن أفضل 150 جامعة على مستوى العالم.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

حصلت على المرتبة الثانية عربيًّا و186 عالميًّا، مرتفعة من المرتبة 189 خلال تصنيف العالم الماضي، وتعتبر إحدى الجامعات الحكومية في السعودية، والتي تأسست في 1963.

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

حلت في المرتبة الثالثة عربيًّا، و211 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 2007.

الجامعة الأمريكية في بيروت

حلت في المرتبة الرابعة عربيًّا و220 عالميًّا، وهي جامعة خاصة كانت قد تأسست في 1866 في منطقة راس بيروت.

جامعة قطر

حصلت على المرتبة الخامسة عربيًّا و245 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 1973.

جامعة الإمارات العربية المتحدة

حصلت على المرتبة السادسة عربيًّا، و284 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 1976.

جامعة الملك سعود

حصلت على المرتبة السابعة عربيًّا، و287 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 1957.

الجامعة الأمريكية في الشارقة

حلت في المرتبة الثامنة عربيًّا، و348 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 1997.

جامعة السلطان قابوس

حلت في المرتبة التاسعة عربيًّا، و375 عالميًّا، وكانت قد تأسست في عام 1986.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

حلت في المرتبة العاشرة عربيًّا، و411 عالميًّا، وكانت قد تأسست 1919.

جامعات سعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
3 جامعات سعودية في قائمة أفضل 10 جامعات عربية و"المؤسس" الأولى
سبق

أصدرت مؤسسة "كيو إس" تصنيفها الجديد لأفضل 1000 جامعة على مستوى العالم لعام 2021؛ حيث حلت أفضل 10 جامعات عربية ما بين المراتب 143 و650 عالميًّا.

واستحوذت 3 جامعات سعودية على مراتب في قائمة أفضل 10 جامعات عربية؛ فيما تحتضن الإمارات جامعتين، وقطر واحدة، وجامعة واحدة لكل من مصر والأردن ولبنان.

وتعتمد المؤسسة في تصنيفها السنوي على ستة مؤشرات مختلفة تشمل: السمعة الأكاديمية، مكانة خريجي الجامعة في سوق العمل، نسبة أعضاء الهيئة التدريسية إلى عدد الطلاب، ونسبة الشهادات العلمية لكل عضو في الهيئة الأكاديمية، ونسبة الطلبة الأجانب، ونسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية الأجانب.

وعالميًّا، استحوذت الجامعات الأمريكية على المراتب الأربعة الأولى؛ حيث جاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في المرتبة الأولى، وجامعة ستانفورد الثانية، وجامعة هارفارد الثالثة، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الرابعة.

وتاليًا أفضل 10 جامعات عربية:

جامعة الملك عبدالعزيز

حصلت على المرتبة الأولى عربيًّا و143 عالميًّا، وهي لا تزال تحتفظ بمرتبتها كأفضل جامعة عربية، لكن ترتيبها ارتفع 43 مرتبة عما كانت عليه خلال العام الماضي؛ لتصبح ضمن أفضل 150 جامعة على مستوى العالم.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

حصلت على المرتبة الثانية عربيًّا و186 عالميًّا، مرتفعة من المرتبة 189 خلال تصنيف العالم الماضي، وتعتبر إحدى الجامعات الحكومية في السعودية، والتي تأسست في 1963.

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

حلت في المرتبة الثالثة عربيًّا، و211 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 2007.

الجامعة الأمريكية في بيروت

حلت في المرتبة الرابعة عربيًّا و220 عالميًّا، وهي جامعة خاصة كانت قد تأسست في 1866 في منطقة راس بيروت.

جامعة قطر

حصلت على المرتبة الخامسة عربيًّا و245 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 1973.

جامعة الإمارات العربية المتحدة

حصلت على المرتبة السادسة عربيًّا، و284 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 1976.

جامعة الملك سعود

حصلت على المرتبة السابعة عربيًّا، و287 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 1957.

الجامعة الأمريكية في الشارقة

حلت في المرتبة الثامنة عربيًّا، و348 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 1997.

جامعة السلطان قابوس

حلت في المرتبة التاسعة عربيًّا، و375 عالميًّا، وكانت قد تأسست في عام 1986.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

حلت في المرتبة العاشرة عربيًّا، و411 عالميًّا، وكانت قد تأسست 1919.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
02:07 PM

3 جامعات سعودية في قائمة أفضل 10 جامعات عربية و"المؤسس" الأولى

ضمن تصنيف "كيو إس" لأفضل 1000 جامعة على مستوى العالم لعام 2021م

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,466

أصدرت مؤسسة "كيو إس" تصنيفها الجديد لأفضل 1000 جامعة على مستوى العالم لعام 2021؛ حيث حلت أفضل 10 جامعات عربية ما بين المراتب 143 و650 عالميًّا.

واستحوذت 3 جامعات سعودية على مراتب في قائمة أفضل 10 جامعات عربية؛ فيما تحتضن الإمارات جامعتين، وقطر واحدة، وجامعة واحدة لكل من مصر والأردن ولبنان.

وتعتمد المؤسسة في تصنيفها السنوي على ستة مؤشرات مختلفة تشمل: السمعة الأكاديمية، مكانة خريجي الجامعة في سوق العمل، نسبة أعضاء الهيئة التدريسية إلى عدد الطلاب، ونسبة الشهادات العلمية لكل عضو في الهيئة الأكاديمية، ونسبة الطلبة الأجانب، ونسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية الأجانب.

وعالميًّا، استحوذت الجامعات الأمريكية على المراتب الأربعة الأولى؛ حيث جاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في المرتبة الأولى، وجامعة ستانفورد الثانية، وجامعة هارفارد الثالثة، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الرابعة.

وتاليًا أفضل 10 جامعات عربية:

جامعة الملك عبدالعزيز

حصلت على المرتبة الأولى عربيًّا و143 عالميًّا، وهي لا تزال تحتفظ بمرتبتها كأفضل جامعة عربية، لكن ترتيبها ارتفع 43 مرتبة عما كانت عليه خلال العام الماضي؛ لتصبح ضمن أفضل 150 جامعة على مستوى العالم.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

حصلت على المرتبة الثانية عربيًّا و186 عالميًّا، مرتفعة من المرتبة 189 خلال تصنيف العالم الماضي، وتعتبر إحدى الجامعات الحكومية في السعودية، والتي تأسست في 1963.

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

حلت في المرتبة الثالثة عربيًّا، و211 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 2007.

الجامعة الأمريكية في بيروت

حلت في المرتبة الرابعة عربيًّا و220 عالميًّا، وهي جامعة خاصة كانت قد تأسست في 1866 في منطقة راس بيروت.

جامعة قطر

حصلت على المرتبة الخامسة عربيًّا و245 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 1973.

جامعة الإمارات العربية المتحدة

حصلت على المرتبة السادسة عربيًّا، و284 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 1976.

جامعة الملك سعود

حصلت على المرتبة السابعة عربيًّا، و287 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 1957.

الجامعة الأمريكية في الشارقة

حلت في المرتبة الثامنة عربيًّا، و348 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 1997.

جامعة السلطان قابوس

حلت في المرتبة التاسعة عربيًّا، و375 عالميًّا، وكانت قد تأسست في عام 1986.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

حلت في المرتبة العاشرة عربيًّا، و411 عالميًّا، وكانت قد تأسست 1919.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,826
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,240
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,116
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,569

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة