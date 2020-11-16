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متقدمة جداً ودون حاجة إلى "المفتوح".. زراعة صمامَي قلب بالقسطرة في أبها

عمليتان أُجريتا لمسنين بمركز الأمير فيصل.. حالة أحدهما كانت عالية الخطورة

أجرى فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بمدينة أبها؛ عمليتين ناجحتين لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة دون الحاجة إلى إجراء الجراحة التقليدية للقلب المفتوح؛ وأُجريت العملية لمريضين سعوديين أحدهما يبلغ من العمر 67 عاماً والآخر 73 عاماً، وذلك بقيادة استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية والمشرف العام على المركز الدكتور عادل المصوري.

وبيّن الفريق الطبي أن كلا المريضين كانا يعانيان تضيقاً شديداً بالصمام الأورطي، وإحدى الحالتين كانت عالية الخطورة، -وبفضل الله- تكللت العمليتان بالنجاح.

ويعدّ مثل هذا النوع من القسطرة متقدماً جداً ويُعمل فقط في المراكز الكبرى على مستوى العالم؛ حيث يأتي هذا الإنجاز في إطار الخطة التطويرية المعتمدة لمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها في مراحله التشغيلية؛ وذلك من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية لمرضى القلب بالمنطقة، وعدم تحويل المرضى إلى المراكز المتقدمة خارج المنطقة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات طبياً وتقنياً.

فريق طبي مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب أبها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متقدمة جداً ودون حاجة إلى "المفتوح".. زراعة صمامَي قلب بالقسطرة في أبها
سبق

أجرى فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بمدينة أبها؛ عمليتين ناجحتين لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة دون الحاجة إلى إجراء الجراحة التقليدية للقلب المفتوح؛ وأُجريت العملية لمريضين سعوديين أحدهما يبلغ من العمر 67 عاماً والآخر 73 عاماً، وذلك بقيادة استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية والمشرف العام على المركز الدكتور عادل المصوري.

وبيّن الفريق الطبي أن كلا المريضين كانا يعانيان تضيقاً شديداً بالصمام الأورطي، وإحدى الحالتين كانت عالية الخطورة، -وبفضل الله- تكللت العمليتان بالنجاح.

ويعدّ مثل هذا النوع من القسطرة متقدماً جداً ويُعمل فقط في المراكز الكبرى على مستوى العالم؛ حيث يأتي هذا الإنجاز في إطار الخطة التطويرية المعتمدة لمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها في مراحله التشغيلية؛ وذلك من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية لمرضى القلب بالمنطقة، وعدم تحويل المرضى إلى المراكز المتقدمة خارج المنطقة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات طبياً وتقنياً.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
01:44 PM

متقدمة جداً ودون حاجة إلى "المفتوح".. زراعة صمامَي قلب بالقسطرة في أبها

عمليتان أُجريتا لمسنين بمركز الأمير فيصل.. حالة أحدهما كانت عالية الخطورة

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بندر آل عوض - عسير
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أجرى فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بمدينة أبها؛ عمليتين ناجحتين لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة دون الحاجة إلى إجراء الجراحة التقليدية للقلب المفتوح؛ وأُجريت العملية لمريضين سعوديين أحدهما يبلغ من العمر 67 عاماً والآخر 73 عاماً، وذلك بقيادة استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية والمشرف العام على المركز الدكتور عادل المصوري.

وبيّن الفريق الطبي أن كلا المريضين كانا يعانيان تضيقاً شديداً بالصمام الأورطي، وإحدى الحالتين كانت عالية الخطورة، -وبفضل الله- تكللت العمليتان بالنجاح.

ويعدّ مثل هذا النوع من القسطرة متقدماً جداً ويُعمل فقط في المراكز الكبرى على مستوى العالم؛ حيث يأتي هذا الإنجاز في إطار الخطة التطويرية المعتمدة لمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها في مراحله التشغيلية؛ وذلك من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية لمرضى القلب بالمنطقة، وعدم تحويل المرضى إلى المراكز المتقدمة خارج المنطقة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات طبياً وتقنياً.

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