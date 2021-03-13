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جامعة شقراء تفتتح "مبادرة رائد" بورشة حول البحث العلمي بين الإعداد والتقديم

تتضمن عدداً من الورش التدريبية يقدمها أساتذة في التخصصات الإنسانية والتطبيقية

نظمت عمادة البحث العلمي بجامعة شقراء، أول ورشة عمل متخصصة ضمن المبادرة التدريبية التي طرحتها العمادة تحت شعار "مبادرة رائد"، إذ نفذت الورشة الأولى بعنوان "البحث العلمي بين الإعداد والتقديم"، قدمها عبر الدائرة الصوتية الدكتور فيحان بن شجاع المرشدي أستاذ الإرشاد النفسي بالجامعة.

وفي التفاصيل، تهدف المبادرة إلى تعزيز مهارات البحث العلمي لدى الطلاب لتأهيلهم ليكونوا رائدين في البحث العلمي وتتضمن سلسلة من الورش التدريبية يقدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس حسب تخصصاتهم الإنسانية والتطبيقية.

واستهدفت الورشة تقوية القدرات العلمية لدى طلاب وطالبات الدراسات العليا، حيث تحدث الدكتور المرشدي حول مفهوم البحث العلمي وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها، وأهم الخصائص التي يجب أن يتمتع بها الباحث، مشيراً إلى أن البحث يجب أن يتسم بمجموعة من الخصائص الأساسية يجب توافرها، كما تطرق للمراحل والخطوات المتبعة في البحث العلمي حيث بين أن من أهمها عنوان البحث والمقدمة التي تشتمل على النقاط الرئيسة التي سيتطرق لها الباحث من خلال بحثه وختم الدكتور المرشدي حديثه بالإجابة عن أسئلة الحضور.

وتعد هذه الورشة أحد الروافد المهمة التي تحرص الجامعة على تقديمها لمنسوبيها لتحقيق النمو المناسب لبيئة الجامعة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة، وكذلك تسهيل العقبات أمامهم للنشر العلمي.

جامعة شقراء

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جامعة شقراء تفتتح "مبادرة رائد" بورشة حول البحث العلمي بين الإعداد والتقديم
سبق

نظمت عمادة البحث العلمي بجامعة شقراء، أول ورشة عمل متخصصة ضمن المبادرة التدريبية التي طرحتها العمادة تحت شعار "مبادرة رائد"، إذ نفذت الورشة الأولى بعنوان "البحث العلمي بين الإعداد والتقديم"، قدمها عبر الدائرة الصوتية الدكتور فيحان بن شجاع المرشدي أستاذ الإرشاد النفسي بالجامعة.

وفي التفاصيل، تهدف المبادرة إلى تعزيز مهارات البحث العلمي لدى الطلاب لتأهيلهم ليكونوا رائدين في البحث العلمي وتتضمن سلسلة من الورش التدريبية يقدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس حسب تخصصاتهم الإنسانية والتطبيقية.

واستهدفت الورشة تقوية القدرات العلمية لدى طلاب وطالبات الدراسات العليا، حيث تحدث الدكتور المرشدي حول مفهوم البحث العلمي وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها، وأهم الخصائص التي يجب أن يتمتع بها الباحث، مشيراً إلى أن البحث يجب أن يتسم بمجموعة من الخصائص الأساسية يجب توافرها، كما تطرق للمراحل والخطوات المتبعة في البحث العلمي حيث بين أن من أهمها عنوان البحث والمقدمة التي تشتمل على النقاط الرئيسة التي سيتطرق لها الباحث من خلال بحثه وختم الدكتور المرشدي حديثه بالإجابة عن أسئلة الحضور.

وتعد هذه الورشة أحد الروافد المهمة التي تحرص الجامعة على تقديمها لمنسوبيها لتحقيق النمو المناسب لبيئة الجامعة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة، وكذلك تسهيل العقبات أمامهم للنشر العلمي.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
12:38 AM

جامعة شقراء تفتتح "مبادرة رائد" بورشة حول البحث العلمي بين الإعداد والتقديم

تتضمن عدداً من الورش التدريبية يقدمها أساتذة في التخصصات الإنسانية والتطبيقية

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فلاح الجوفان - شقراء
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نظمت عمادة البحث العلمي بجامعة شقراء، أول ورشة عمل متخصصة ضمن المبادرة التدريبية التي طرحتها العمادة تحت شعار "مبادرة رائد"، إذ نفذت الورشة الأولى بعنوان "البحث العلمي بين الإعداد والتقديم"، قدمها عبر الدائرة الصوتية الدكتور فيحان بن شجاع المرشدي أستاذ الإرشاد النفسي بالجامعة.

وفي التفاصيل، تهدف المبادرة إلى تعزيز مهارات البحث العلمي لدى الطلاب لتأهيلهم ليكونوا رائدين في البحث العلمي وتتضمن سلسلة من الورش التدريبية يقدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس حسب تخصصاتهم الإنسانية والتطبيقية.

واستهدفت الورشة تقوية القدرات العلمية لدى طلاب وطالبات الدراسات العليا، حيث تحدث الدكتور المرشدي حول مفهوم البحث العلمي وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها، وأهم الخصائص التي يجب أن يتمتع بها الباحث، مشيراً إلى أن البحث يجب أن يتسم بمجموعة من الخصائص الأساسية يجب توافرها، كما تطرق للمراحل والخطوات المتبعة في البحث العلمي حيث بين أن من أهمها عنوان البحث والمقدمة التي تشتمل على النقاط الرئيسة التي سيتطرق لها الباحث من خلال بحثه وختم الدكتور المرشدي حديثه بالإجابة عن أسئلة الحضور.

وتعد هذه الورشة أحد الروافد المهمة التي تحرص الجامعة على تقديمها لمنسوبيها لتحقيق النمو المناسب لبيئة الجامعة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة، وكذلك تسهيل العقبات أمامهم للنشر العلمي.

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