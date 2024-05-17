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لإزالة التلوث البصري.. رفع 410 أطنان مخلفات من حراج الخشب بـ"عكيشية مكة"

خلال حملة بلدية الجنوب التي تشمل أماكن مختلفة بهدف توفير بيئة صحية آمنة بالمنطقة

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 410 أطنان مخلفات على 1200 متر مربع، خلال حملتها لتنظيف حراج الخشب العشوائي بالعكيشية.

وقال رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية، المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، إن الحملة تركزت على رفع المخلفات المشوهة للمظهر البصري والبيئي.

وأضاف أن الأمانة تناشد المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

يذكر أن الحملة تشمل عدداً من المواقع المتفرقة، لإزالة التلوث البصري، وتوفير بيئة صحية آمنة.

التلوث البصري

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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لإزالة التلوث البصري.. رفع 410 أطنان مخلفات من حراج الخشب بـ"عكيشية مكة"
سبق

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 410 أطنان مخلفات على 1200 متر مربع، خلال حملتها لتنظيف حراج الخشب العشوائي بالعكيشية.

وقال رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية، المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، إن الحملة تركزت على رفع المخلفات المشوهة للمظهر البصري والبيئي.

وأضاف أن الأمانة تناشد المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

يذكر أن الحملة تشمل عدداً من المواقع المتفرقة، لإزالة التلوث البصري، وتوفير بيئة صحية آمنة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
08:49 PM

لإزالة التلوث البصري.. رفع 410 أطنان مخلفات من حراج الخشب بـ"عكيشية مكة"

خلال حملة بلدية الجنوب التي تشمل أماكن مختلفة بهدف توفير بيئة صحية آمنة بالمنطقة

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
0
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أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 410 أطنان مخلفات على 1200 متر مربع، خلال حملتها لتنظيف حراج الخشب العشوائي بالعكيشية.

وقال رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية، المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، إن الحملة تركزت على رفع المخلفات المشوهة للمظهر البصري والبيئي.

وأضاف أن الأمانة تناشد المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

يذكر أن الحملة تشمل عدداً من المواقع المتفرقة، لإزالة التلوث البصري، وتوفير بيئة صحية آمنة.

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