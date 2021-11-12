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"الاتفاق" يجري تدريبه الرئيسي قبل مواجهة "النصر" الودية

ضمن البرنامج الإعدادي لـ"أيام الفيفا"

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي مساء اليوم الجمعة، على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيراً لمواجهة النصر ودياً يوم بعد غدٍ الأحد ضمن البرنامج الإعدادي خلال فترة توقف الدوري لأيام الفيفا.

وكان التدريب الذي قاده الصربي فلادان ميلويفيتش، اشتمل على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم قسم فلادان لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

الاتفاق النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتفاق" يجري تدريبه الرئيسي قبل مواجهة "النصر" الودية
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي مساء اليوم الجمعة، على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيراً لمواجهة النصر ودياً يوم بعد غدٍ الأحد ضمن البرنامج الإعدادي خلال فترة توقف الدوري لأيام الفيفا.

وكان التدريب الذي قاده الصربي فلادان ميلويفيتش، اشتمل على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم قسم فلادان لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
09:56 PM

"الاتفاق" يجري تدريبه الرئيسي قبل مواجهة "النصر" الودية

ضمن البرنامج الإعدادي لـ"أيام الفيفا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي مساء اليوم الجمعة، على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيراً لمواجهة النصر ودياً يوم بعد غدٍ الأحد ضمن البرنامج الإعدادي خلال فترة توقف الدوري لأيام الفيفا.

وكان التدريب الذي قاده الصربي فلادان ميلويفيتش، اشتمل على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم قسم فلادان لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

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