مواطنون يشيدون بتحسين المشهد الحضري بالطائف.. وخلية تعمل ليل نهار

في اليوم الوطني

أشاد عدد من أهالي محافظة الطائف بما تحقق من تحسينات على أرض الواقع من مشاريع تنموية كبيرة بالمحافظة لإزالة التشوهات البصرية، والتي تُلامس احتياجات وتطلعات الأهالي، مؤكدين أن ما أُنجز يعدُ ترجمة حقيقية لتوجهات ولاة الأمر وحرصهم على تحقيق الرفاهية وجهود الجهات الحكومية.



وتتطلع الطائف إلى مشاريع تنموية كبيرة بالمحافظة تلامس احتياجات وتطلعات الأهالي، مؤكدين أن ما أُنجز يعدُ ترجمة حقيقية لتوجهات ولاة الأمر وحرصهم على تحقيق الرفاهية للمواطنين، وأشاروا إلى أن المشاريع التنموية والتطويرية التي نفذت بالمحافظة قفزت بها إلى مصاف المدن العالمية، وستعيد لمدينة الورد مكانتها السياحية والاقتصادية.



الطائف تعيش عصراً ذهبياً

وقال المواطن سعود البدري لـ"سبق": "إن ما يثلج صدورنا هو تلك المشروعات التنموية التي نفذتها العديد من الجهات المعنية، والتي تصب في خدمة المواطن"، مضيفاً أن "الطائف تعيش عصرها الذهبي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- والقيادة الرشيدة"، وقال: "إن ما نشاهده من تحسينات متعددة في كافة المجالات دليل على قيام الإدارات المعنية بدورها المناط بها في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".



قفزة هائلة في مجال التنمية

وأكد المواطن "سعد الشهراني" أن محافظة الطائف شهدت في الآونة الأخيرة، قفزة هائلة في مجال التنمية، وليس أدل على ذلك من المشروعات التي نفذت والأخرى التي لا تزال قيد التنفيذ، والتي ستُسهم في دفع عجلة التنمية في المحافظة إلى الأمام لتجعلها في مقدمة المدن التنموية الأولى، مشيراً أن ما تقوم به تلك الإدارات من إنجازات يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر، وقال: "لقد وفرت الدولة كل ما تحتاجه الجهات المعنية من أجل تحقيق الرفاهية للمواطنين، وأوجدت الأرضية الصلبة لتحقيق رغبات وطموحات المواطنين، فيما عملت الإدارات المعنية على تنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية بالمحافظة".



حزمة كبيرة من المشاريع

ويرى المواطن "خالد سعد" أن عجلة التنمية في محافظة الطائف تسير في الاتجاه الصحيح، معرباً عن سعادته برؤية حزمة كبيرة من المشاريع تُنفذ على أرض الواقع، وتستهدف خدمة المواطن في المقام الأول، وليس ذلك بمستغرب في مدينة الطائف ومصيف المملكة الأول والذي يستقبل سنوياً في موسم الصيف آلاف المصطافين والسياح من داخل المملكة وخارجها، وبالتالي فإن ما يتحقق من إنجازات تنموية سيعكس صورة إيجابية عن مدن المملكة والطائف التي وصلت إلى العالمية في فترة وجيزة، وتخطت سابقاتها من المدن الأخرى، وليس أدل على ذلك من الفعاليات والمهرجانات العالمية.



مدينة متطورة ينتظرها مستقبل واعد

ويقول المواطن "سمير القرشي": "مدينة الطائف أضحت واحدة من المدن المتقدمة في كافة المجالات ويرجع الفضل في ذلك بعد الله -عز وجل- إلى اهتمام الحكومة الرشيدة بمدن المملكة، ومن بينها الطائف التي ينتظرها مستقبل واعد ومشرق، بل يتعدى ذلك إلى ما هو أبعد من ذلك للرقي بالطائف إلى مصاف المدن العالمية، لتصبح الوجهة الأولى للسياح والمصطافين ورجال الأعمال".



مكانتها نتاج التخطيط السليم

وثمن المواطن "عبدالله المنجومي" جهود أمانة الطائف وجهود مديري الإدارات الحكومية في الارتقاء بمدينة الورد والحرص على تحقيق مقومات الرفاهية للأهالي. وقال: "إن ما تحقق من مكانة للطائف لم يأت من فراغ، بل هو نتاج التخطيط السليم والمدروس من قبل المسؤولين لوضع الطائف في موقعها الصحيح على خارطة المدن الأخرى"، وأضاف: "تبدو الشركات المنفذة للمشروعات والتحسينات للمشهد الحضري بالطائف كخلية النحل التي لا تهدأ من أجل الإنجاز سريعًا".