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ضيوف الرحمن عبر مبادرة طريق مكة يستهلون رحلة الحج بزيارة المدينة المنورة

وسط فرحة غامرة وتسهيل كل الخدمات لهم

ارتسمت على محيا حجاج باكستان وماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش الذين وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ضمن مبادرة طريق مكة مظاهر الفرح والبهجة والسرور بعد أن يسّر الله تعالى لهم الوصول إلى الأراضي المقدسة استعداداً لأداء نسك الحج، وذلك بفضل الله تعالى، ثم بفضل خدمات المبادرة التي يسرت عليهم إجراءات السفر من مطارات بلدانهم.
واكتست مظاهر الواصلين من الحجاج بالإيمان والشوق للمقدسات الإسلامية وهم يستبقون رحلة الحج العظيمة بزيارة إلى المسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيّه -رضوان الله عليهما-, وكذلك زيارة المساجد والمعالم الإسلامية المتعددة بطيبة الطيبة.
وتتواصل رحلات مبادرة طريق مكة على مدار الساعة وتجد أعمالها كل الترحيب من مسؤولي البعثات والحجاج وسط استنفار كامل لمختلف الأجهزة الحكومية والجهات الأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج لتقديم أفضل خدمات الرعاية والعناية لضيوف الرحمن للتيسير على ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام لأداء نسكهم براحة وطمأنينة.
ودائماً ما يستهل ضيوف الرحمن رحلتهم لأداء نسك الحج بزيارة المدينة المنورة ومن ثم يتوجهون إلى مكة المكرمة ليستعدوا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام, فيما يُفضل البعض منهم القدوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ثم يزورون المدينة المنورة فور أداء الحج ليغادروا منها إلى بلدانهم.

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ضيوف الرحمن عبر مبادرة طريق مكة يستهلون رحلة الحج بزيارة المدينة المنورة
سبق

ارتسمت على محيا حجاج باكستان وماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش الذين وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ضمن مبادرة طريق مكة مظاهر الفرح والبهجة والسرور بعد أن يسّر الله تعالى لهم الوصول إلى الأراضي المقدسة استعداداً لأداء نسك الحج، وذلك بفضل الله تعالى، ثم بفضل خدمات المبادرة التي يسرت عليهم إجراءات السفر من مطارات بلدانهم.
واكتست مظاهر الواصلين من الحجاج بالإيمان والشوق للمقدسات الإسلامية وهم يستبقون رحلة الحج العظيمة بزيارة إلى المسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيّه -رضوان الله عليهما-, وكذلك زيارة المساجد والمعالم الإسلامية المتعددة بطيبة الطيبة.
وتتواصل رحلات مبادرة طريق مكة على مدار الساعة وتجد أعمالها كل الترحيب من مسؤولي البعثات والحجاج وسط استنفار كامل لمختلف الأجهزة الحكومية والجهات الأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج لتقديم أفضل خدمات الرعاية والعناية لضيوف الرحمن للتيسير على ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام لأداء نسكهم براحة وطمأنينة.
ودائماً ما يستهل ضيوف الرحمن رحلتهم لأداء نسك الحج بزيارة المدينة المنورة ومن ثم يتوجهون إلى مكة المكرمة ليستعدوا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام, فيما يُفضل البعض منهم القدوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ثم يزورون المدينة المنورة فور أداء الحج ليغادروا منها إلى بلدانهم.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
06:17 PM

ضيوف الرحمن عبر مبادرة طريق مكة يستهلون رحلة الحج بزيارة المدينة المنورة

وسط فرحة غامرة وتسهيل كل الخدمات لهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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ارتسمت على محيا حجاج باكستان وماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش الذين وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ضمن مبادرة طريق مكة مظاهر الفرح والبهجة والسرور بعد أن يسّر الله تعالى لهم الوصول إلى الأراضي المقدسة استعداداً لأداء نسك الحج، وذلك بفضل الله تعالى، ثم بفضل خدمات المبادرة التي يسرت عليهم إجراءات السفر من مطارات بلدانهم.
واكتست مظاهر الواصلين من الحجاج بالإيمان والشوق للمقدسات الإسلامية وهم يستبقون رحلة الحج العظيمة بزيارة إلى المسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيّه -رضوان الله عليهما-, وكذلك زيارة المساجد والمعالم الإسلامية المتعددة بطيبة الطيبة.
وتتواصل رحلات مبادرة طريق مكة على مدار الساعة وتجد أعمالها كل الترحيب من مسؤولي البعثات والحجاج وسط استنفار كامل لمختلف الأجهزة الحكومية والجهات الأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج لتقديم أفضل خدمات الرعاية والعناية لضيوف الرحمن للتيسير على ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام لأداء نسكهم براحة وطمأنينة.
ودائماً ما يستهل ضيوف الرحمن رحلتهم لأداء نسك الحج بزيارة المدينة المنورة ومن ثم يتوجهون إلى مكة المكرمة ليستعدوا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام, فيما يُفضل البعض منهم القدوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ثم يزورون المدينة المنورة فور أداء الحج ليغادروا منها إلى بلدانهم.

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