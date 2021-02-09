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مزيج الغيوم والطبيعة.. شاهد من نجران لوحات جمالية بديعة

شهدت أمس أمطاراً متوسطة استمرت حتى ساعات الصباح الأولى

شكّلت الغيوم التي غطت سماء نجران مع الطبيعة الخلابة منظراً جمالياً بديعاً.

ورصد عدد من الصور تلك المناظر الجمالية في أنحاء متفرقة من مدينة نجران.

وكانت منطقة نجران قد شهدت أمس أمطاراً متوسطة استمرت حتى ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مزيج الغيوم والطبيعة.. شاهد من نجران لوحات جمالية بديعة
سبق

شكّلت الغيوم التي غطت سماء نجران مع الطبيعة الخلابة منظراً جمالياً بديعاً.

ورصد عدد من الصور تلك المناظر الجمالية في أنحاء متفرقة من مدينة نجران.

وكانت منطقة نجران قد شهدت أمس أمطاراً متوسطة استمرت حتى ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
01:41 PM

مزيج الغيوم والطبيعة.. شاهد من نجران لوحات جمالية بديعة

شهدت أمس أمطاراً متوسطة استمرت حتى ساعات الصباح الأولى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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1,572

شكّلت الغيوم التي غطت سماء نجران مع الطبيعة الخلابة منظراً جمالياً بديعاً.

ورصد عدد من الصور تلك المناظر الجمالية في أنحاء متفرقة من مدينة نجران.

وكانت منطقة نجران قد شهدت أمس أمطاراً متوسطة استمرت حتى ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم.

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