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اليوم يبدأ طرح تذاكر مباريات "كأس العالم للأندية 2021"

للمرة الخامسة، تستعد العاصمة أبو ظبي لاستضافة أكبر حدث رياضي كروي يعود لملاعبها، في مطلع العام الجديد مع بطولة "كأس العالم للأندية الإمارات 2021"، وسيتاح لحاملي بطاقات الدفع "فيزا" في جميع أنحاء العالم ابتداءً من اليوم الأحد، شراء تذاكر مباريات "كأس العالم للأندية الإمارات 2021 المقدمة من علي بابا كلاود".

وسيتمكّن حاملو بطاقات "فيزا" الاستفادة من أسبقية طرح التذاكر للحصول على أفضل المقاعد بزيارة موقع FIFA.com/tickets قبل إصدار التذاكر لعموم الجماهير في تمام الساعة 2 ظهرًا يوم 7 يناير الجاري. الجدير بالذكر أن "فيزا" هي الشريك الرسمي لخدمات الدفع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتعد الوسيلة الأمثل لشراء جميع تذاكر "كأس العالم للأندية الإمارات 2021".

وتتوفر التذاكر بأسعار تناسب الجميع على أساس "الأولوية حسب الأسبقية" بأسعار تتراوح من 20 درهمًا في فئة التذاكر الرابعة وحتى 200 درهم للمباراة النهائية في فئة تذاكر الدرجة الأولى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اليوم يبدأ طرح تذاكر مباريات "كأس العالم للأندية 2021"
سبق

للمرة الخامسة، تستعد العاصمة أبو ظبي لاستضافة أكبر حدث رياضي كروي يعود لملاعبها، في مطلع العام الجديد مع بطولة "كأس العالم للأندية الإمارات 2021"، وسيتاح لحاملي بطاقات الدفع "فيزا" في جميع أنحاء العالم ابتداءً من اليوم الأحد، شراء تذاكر مباريات "كأس العالم للأندية الإمارات 2021 المقدمة من علي بابا كلاود".

وسيتمكّن حاملو بطاقات "فيزا" الاستفادة من أسبقية طرح التذاكر للحصول على أفضل المقاعد بزيارة موقع FIFA.com/tickets قبل إصدار التذاكر لعموم الجماهير في تمام الساعة 2 ظهرًا يوم 7 يناير الجاري. الجدير بالذكر أن "فيزا" هي الشريك الرسمي لخدمات الدفع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتعد الوسيلة الأمثل لشراء جميع تذاكر "كأس العالم للأندية الإمارات 2021".

وتتوفر التذاكر بأسعار تناسب الجميع على أساس "الأولوية حسب الأسبقية" بأسعار تتراوح من 20 درهمًا في فئة التذاكر الرابعة وحتى 200 درهم للمباراة النهائية في فئة تذاكر الدرجة الأولى.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
02:41 PM

اليوم يبدأ طرح تذاكر مباريات "كأس العالم للأندية 2021"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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للمرة الخامسة، تستعد العاصمة أبو ظبي لاستضافة أكبر حدث رياضي كروي يعود لملاعبها، في مطلع العام الجديد مع بطولة "كأس العالم للأندية الإمارات 2021"، وسيتاح لحاملي بطاقات الدفع "فيزا" في جميع أنحاء العالم ابتداءً من اليوم الأحد، شراء تذاكر مباريات "كأس العالم للأندية الإمارات 2021 المقدمة من علي بابا كلاود".

وسيتمكّن حاملو بطاقات "فيزا" الاستفادة من أسبقية طرح التذاكر للحصول على أفضل المقاعد بزيارة موقع FIFA.com/tickets قبل إصدار التذاكر لعموم الجماهير في تمام الساعة 2 ظهرًا يوم 7 يناير الجاري. الجدير بالذكر أن "فيزا" هي الشريك الرسمي لخدمات الدفع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتعد الوسيلة الأمثل لشراء جميع تذاكر "كأس العالم للأندية الإمارات 2021".

وتتوفر التذاكر بأسعار تناسب الجميع على أساس "الأولوية حسب الأسبقية" بأسعار تتراوح من 20 درهمًا في فئة التذاكر الرابعة وحتى 200 درهم للمباراة النهائية في فئة تذاكر الدرجة الأولى.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,123
201,250 سيارة ..

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13,150
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