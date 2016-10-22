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إثارة وقصص مشوّقة.. هنا جولة إبداعية بجناح السعودية بـ"إكسبو دبي 20"

تنوع فريد بمساحة 13 ألف م2.. "كرة أرضية عملاقة" وقادة من أنحاء العالم

يمثل جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"، انعكاساً لماضي المملكة وحاضرها ومستقبلها المشترك؛ إذ يعد جناح المملكة ثاني أكبر جناح في المعرض بعد جناح الإمارات، بمساحة إجمالية تبلغ 13,059 مترًا مربعًا، ويقع في منطقة الفرص.

ويتميز الجناح السعودي الذي صممه المكتب الهندسي الإسباني بوريس ميكا أسوشيتس، بتصميم مبتكر ومستدام، وحاصل على شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة؛ حيث يعتمد بشكل كامل في تشغيله على الطاقة المتجددة، وتأثيرات كربونية صفرية.

ويقدم الجناح السعودي لمحة عن المستقبل المشترك، ويأخذك في جولة عبر طموحات المعرض في أربع ركائز رئيسية: الناس، والطبيعة، والتراث، والفرص.

ويضم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020" عدة أقسام وهي العمارة ، والفعاليات، والمعارض، والأطعمة والمشروبات، ومتاجر الهدايا/ التذكارات، وغرف الاجتماعات.

ويتميز الجناح بضيافة شهيرة لتجربة الضيافة المعروفة للمملكة والتفاعل مع المواطنين لسماع قصص فريدة ومشوّقة عن المملكة، كذلك يتميز بمنظور إبداعي؛ حيث تأخذك الكرة الأرضية العملاقة متعددة الأوجه التي يبلغ قطرها 30 مترًا والمزودة بأرضية تفاعلية، والتي أبدعها مجموعة من الفنانين السعوديين، في رحلة بالصوت والصورة عبر المشهد الإبداعي للمملكة.

وفي منتزه الأعمال أنت مدعو للتواصل مع قادة من جميع أنحاء العالم لإقامة شراكات مشوّقة ومناقشة الفرص الاستثمارية المتنوعة، كما يتيح مركز الاستكشاف الفرصة لاستكشاف الاقتصاد والاستثمار، والفنون والثقافة، والطبيعة، والطاقة وغير ذلك الكثير، ولن يظهر الجناح السعودي في النهار كما سيظهر عليه في الليل، حيث يمكن للزائر رؤية صورته المنعكسة في مرآة ضخمة، والاستمتاع بالعديد من العروض في المنطقة الخارجية نهاراً والأجواء المشوّقة ليلاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إثارة وقصص مشوّقة.. هنا جولة إبداعية بجناح السعودية بـ"إكسبو دبي 20"
سبق

يمثل جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"، انعكاساً لماضي المملكة وحاضرها ومستقبلها المشترك؛ إذ يعد جناح المملكة ثاني أكبر جناح في المعرض بعد جناح الإمارات، بمساحة إجمالية تبلغ 13,059 مترًا مربعًا، ويقع في منطقة الفرص.

ويتميز الجناح السعودي الذي صممه المكتب الهندسي الإسباني بوريس ميكا أسوشيتس، بتصميم مبتكر ومستدام، وحاصل على شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة؛ حيث يعتمد بشكل كامل في تشغيله على الطاقة المتجددة، وتأثيرات كربونية صفرية.

ويقدم الجناح السعودي لمحة عن المستقبل المشترك، ويأخذك في جولة عبر طموحات المعرض في أربع ركائز رئيسية: الناس، والطبيعة، والتراث، والفرص.

ويضم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020" عدة أقسام وهي العمارة ، والفعاليات، والمعارض، والأطعمة والمشروبات، ومتاجر الهدايا/ التذكارات، وغرف الاجتماعات.

ويتميز الجناح بضيافة شهيرة لتجربة الضيافة المعروفة للمملكة والتفاعل مع المواطنين لسماع قصص فريدة ومشوّقة عن المملكة، كذلك يتميز بمنظور إبداعي؛ حيث تأخذك الكرة الأرضية العملاقة متعددة الأوجه التي يبلغ قطرها 30 مترًا والمزودة بأرضية تفاعلية، والتي أبدعها مجموعة من الفنانين السعوديين، في رحلة بالصوت والصورة عبر المشهد الإبداعي للمملكة.

وفي منتزه الأعمال أنت مدعو للتواصل مع قادة من جميع أنحاء العالم لإقامة شراكات مشوّقة ومناقشة الفرص الاستثمارية المتنوعة، كما يتيح مركز الاستكشاف الفرصة لاستكشاف الاقتصاد والاستثمار، والفنون والثقافة، والطبيعة، والطاقة وغير ذلك الكثير، ولن يظهر الجناح السعودي في النهار كما سيظهر عليه في الليل، حيث يمكن للزائر رؤية صورته المنعكسة في مرآة ضخمة، والاستمتاع بالعديد من العروض في المنطقة الخارجية نهاراً والأجواء المشوّقة ليلاً.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
05:24 PM

إثارة وقصص مشوّقة.. هنا جولة إبداعية بجناح السعودية بـ"إكسبو دبي 20"

تنوع فريد بمساحة 13 ألف م2.. "كرة أرضية عملاقة" وقادة من أنحاء العالم

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بدر الجبل - تبوك
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يمثل جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"، انعكاساً لماضي المملكة وحاضرها ومستقبلها المشترك؛ إذ يعد جناح المملكة ثاني أكبر جناح في المعرض بعد جناح الإمارات، بمساحة إجمالية تبلغ 13,059 مترًا مربعًا، ويقع في منطقة الفرص.

ويتميز الجناح السعودي الذي صممه المكتب الهندسي الإسباني بوريس ميكا أسوشيتس، بتصميم مبتكر ومستدام، وحاصل على شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة؛ حيث يعتمد بشكل كامل في تشغيله على الطاقة المتجددة، وتأثيرات كربونية صفرية.

ويقدم الجناح السعودي لمحة عن المستقبل المشترك، ويأخذك في جولة عبر طموحات المعرض في أربع ركائز رئيسية: الناس، والطبيعة، والتراث، والفرص.

ويضم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020" عدة أقسام وهي العمارة ، والفعاليات، والمعارض، والأطعمة والمشروبات، ومتاجر الهدايا/ التذكارات، وغرف الاجتماعات.

ويتميز الجناح بضيافة شهيرة لتجربة الضيافة المعروفة للمملكة والتفاعل مع المواطنين لسماع قصص فريدة ومشوّقة عن المملكة، كذلك يتميز بمنظور إبداعي؛ حيث تأخذك الكرة الأرضية العملاقة متعددة الأوجه التي يبلغ قطرها 30 مترًا والمزودة بأرضية تفاعلية، والتي أبدعها مجموعة من الفنانين السعوديين، في رحلة بالصوت والصورة عبر المشهد الإبداعي للمملكة.

وفي منتزه الأعمال أنت مدعو للتواصل مع قادة من جميع أنحاء العالم لإقامة شراكات مشوّقة ومناقشة الفرص الاستثمارية المتنوعة، كما يتيح مركز الاستكشاف الفرصة لاستكشاف الاقتصاد والاستثمار، والفنون والثقافة، والطبيعة، والطاقة وغير ذلك الكثير، ولن يظهر الجناح السعودي في النهار كما سيظهر عليه في الليل، حيث يمكن للزائر رؤية صورته المنعكسة في مرآة ضخمة، والاستمتاع بالعديد من العروض في المنطقة الخارجية نهاراً والأجواء المشوّقة ليلاً.

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11,374
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