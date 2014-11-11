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تزامنًا مع التقلبات الجوية.. مرور الجوف يحذّر السائقين وينصحهم

قام بنشر وإعادة تمركز الدوريات على الطرق الرئيسية والسريعة

حذّرت إدارة مرور منطقة الجوف، قائدي السيارات من السير بسرعة أثناء تساقط الأمطار؛ حيث قامت بنشر وإعادة تمركز للدوريات على الطرق الرئيسية والسريعة والميادين؛ لتجنب الحوادث المرورية التي قد تحدث بسبب تقلبات الطقس والأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة؛ خاصة على الطرق السريعة والمهمة. ومراقبة الطرق على مدار الـ24 ساعة.
وقد نشرت الإدارة خطتها فضلًا عن نشر مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات؛ حفاظًا على حياتهم، كما نصحت الإدارة بإضاءة جميع أنوار السيارة؛ بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض، وفتح زجاج السيارة بدرجة لمنع تكثف بخار الماء بداخلها، والسير بهدوء في حالة تسمح بالرؤية.
وطالبت "إرشادات المرور" قائدي السيارات، بمضاعفة مسافة الأمان بين السيارة والأخرى؛ حيث أكدت أن رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لقائد السيارة؛ مناشدة باتباع نصائحه حتى يصل قائد السيارة إلى أسرته سالمًا؛ مُنَوّهة بأنه في حال وجود أعطال أو طوارئ -لا قدر الله- يرجى الاتصال على رقم عمليات المرور 993.
كما نشرت الإدارة مجموعة من الإرشادات للقيادة الآمنة في الظروف الخاصة في المطر؛
وهي: السير بسرعة منخفضة نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر، والتحكم في عجلة القيادة جيدًا؛ لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا، وتشغيل المساحات بصفة مستمرة؛ لضمان وضوح الرؤية، واستعمال الأضواء غير المبهرة ليلًا.

مرور منطقة الجوف تساقط الأمطار الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تزامنًا مع التقلبات الجوية.. مرور الجوف يحذّر السائقين وينصحهم
سبق

حذّرت إدارة مرور منطقة الجوف، قائدي السيارات من السير بسرعة أثناء تساقط الأمطار؛ حيث قامت بنشر وإعادة تمركز للدوريات على الطرق الرئيسية والسريعة والميادين؛ لتجنب الحوادث المرورية التي قد تحدث بسبب تقلبات الطقس والأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة؛ خاصة على الطرق السريعة والمهمة. ومراقبة الطرق على مدار الـ24 ساعة.
وقد نشرت الإدارة خطتها فضلًا عن نشر مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات؛ حفاظًا على حياتهم، كما نصحت الإدارة بإضاءة جميع أنوار السيارة؛ بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض، وفتح زجاج السيارة بدرجة لمنع تكثف بخار الماء بداخلها، والسير بهدوء في حالة تسمح بالرؤية.
وطالبت "إرشادات المرور" قائدي السيارات، بمضاعفة مسافة الأمان بين السيارة والأخرى؛ حيث أكدت أن رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لقائد السيارة؛ مناشدة باتباع نصائحه حتى يصل قائد السيارة إلى أسرته سالمًا؛ مُنَوّهة بأنه في حال وجود أعطال أو طوارئ -لا قدر الله- يرجى الاتصال على رقم عمليات المرور 993.
كما نشرت الإدارة مجموعة من الإرشادات للقيادة الآمنة في الظروف الخاصة في المطر؛
وهي: السير بسرعة منخفضة نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر، والتحكم في عجلة القيادة جيدًا؛ لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا، وتشغيل المساحات بصفة مستمرة؛ لضمان وضوح الرؤية، واستعمال الأضواء غير المبهرة ليلًا.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
11:18 AM

تزامنًا مع التقلبات الجوية.. مرور الجوف يحذّر السائقين وينصحهم

قام بنشر وإعادة تمركز الدوريات على الطرق الرئيسية والسريعة

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مهنا التميمي - الجوف
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حذّرت إدارة مرور منطقة الجوف، قائدي السيارات من السير بسرعة أثناء تساقط الأمطار؛ حيث قامت بنشر وإعادة تمركز للدوريات على الطرق الرئيسية والسريعة والميادين؛ لتجنب الحوادث المرورية التي قد تحدث بسبب تقلبات الطقس والأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة؛ خاصة على الطرق السريعة والمهمة. ومراقبة الطرق على مدار الـ24 ساعة.
وقد نشرت الإدارة خطتها فضلًا عن نشر مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات؛ حفاظًا على حياتهم، كما نصحت الإدارة بإضاءة جميع أنوار السيارة؛ بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض، وفتح زجاج السيارة بدرجة لمنع تكثف بخار الماء بداخلها، والسير بهدوء في حالة تسمح بالرؤية.
وطالبت "إرشادات المرور" قائدي السيارات، بمضاعفة مسافة الأمان بين السيارة والأخرى؛ حيث أكدت أن رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لقائد السيارة؛ مناشدة باتباع نصائحه حتى يصل قائد السيارة إلى أسرته سالمًا؛ مُنَوّهة بأنه في حال وجود أعطال أو طوارئ -لا قدر الله- يرجى الاتصال على رقم عمليات المرور 993.
كما نشرت الإدارة مجموعة من الإرشادات للقيادة الآمنة في الظروف الخاصة في المطر؛
وهي: السير بسرعة منخفضة نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر، والتحكم في عجلة القيادة جيدًا؛ لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا، وتشغيل المساحات بصفة مستمرة؛ لضمان وضوح الرؤية، واستعمال الأضواء غير المبهرة ليلًا.

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