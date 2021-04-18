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برئاسة "الفردان".. اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ119

عقدت اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ119 اليوم افتراضياً برئاسة عبداللطيف الفردان وبمشاركة الأعضاء ممثلو اتحادات كرة السلة بدول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها المصادقة على محضر اجتماع اللجنة التنظيمية السابق الـ 118، والاطلاع على جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة التنظيمية فيما يخص إقامة بطولة الأندية الخليجية رقم (40) المؤهلة لبطولة آسيا، كما ناقش الأعضاء أجندة النشاط الرياضي للفترة 2019 - 2024، إضافة إلى اعتماد مواعيد البطولات لعام 2021م.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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برئاسة "الفردان".. اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ119
سبق

عقدت اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ119 اليوم افتراضياً برئاسة عبداللطيف الفردان وبمشاركة الأعضاء ممثلو اتحادات كرة السلة بدول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها المصادقة على محضر اجتماع اللجنة التنظيمية السابق الـ 118، والاطلاع على جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة التنظيمية فيما يخص إقامة بطولة الأندية الخليجية رقم (40) المؤهلة لبطولة آسيا، كما ناقش الأعضاء أجندة النشاط الرياضي للفترة 2019 - 2024، إضافة إلى اعتماد مواعيد البطولات لعام 2021م.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
04:53 PM

برئاسة "الفردان".. اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ119

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ119 اليوم افتراضياً برئاسة عبداللطيف الفردان وبمشاركة الأعضاء ممثلو اتحادات كرة السلة بدول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها المصادقة على محضر اجتماع اللجنة التنظيمية السابق الـ 118، والاطلاع على جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة التنظيمية فيما يخص إقامة بطولة الأندية الخليجية رقم (40) المؤهلة لبطولة آسيا، كما ناقش الأعضاء أجندة النشاط الرياضي للفترة 2019 - 2024، إضافة إلى اعتماد مواعيد البطولات لعام 2021م.

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