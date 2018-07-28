الجيش اليمني يُسقط طائرتين مسيَّرتين تابعتين للحوثيين في البيضاء

أثناء تحليقهما فوق جبهتَي القنذع وناطع

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الأربعاء طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الطائرة المسيّرة كانت تحلق في سماء جبهة القنذع قبل أن ترصدها قوات الجيش، وتسقطها.

وأضاف بأن قوات الجيش أسقطت أمس طائرة مسيّرة مماثلة، أطلقتها الميليشيا في مديرية ناطع.