"مركز الأرصاد" يراقب تكوّن منخفض مداري في بحر العرب

يراقب المختصون في المركز الوطني للأرصاد احتمال تكوّن منخفض مداري في بحر العرب خلال الـ48 ساعة القادمة.
وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنه سيتم إصدار التقارير اللازمة للحالة لاحقاً.
يراقب المختصون في المركز الوطني للأرصاد احتمال تكوّن منخفض مداري في بحر العرب خلال الـ48 ساعة القادمة.
وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنه سيتم إصدار التقارير اللازمة للحالة لاحقاً.
يراقب المختصون في المركز الوطني للأرصاد احتمال تكوّن منخفض مداري في بحر العرب خلال الـ48 ساعة القادمة.
وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنه سيتم إصدار التقارير اللازمة للحالة لاحقاً.
يراقب المختصون في المركز الوطني للأرصاد احتمال تكوّن منخفض مداري في بحر العرب خلال الـ48 ساعة القادمة.
وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنه سيتم إصدار التقارير اللازمة للحالة لاحقاً.