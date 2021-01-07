النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حصيلة قياسية.. "كورونا" يصيب 4.774 لبنانياً خلال يوم واحد

إجمالي المرضى بالفيروس يصل إلى 204.699

أفادت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 4.774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي حصيلة قياسية للإصابات اليومية بالفيروس.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 16 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 204699، والوفيات إلى 1553، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وسجل لبنان أمس حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، بواقع 4166 إصابة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
حصيلة قياسية.. "كورونا" يصيب 4.774 لبنانياً خلال يوم واحد
سبق

أفادت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 4.774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي حصيلة قياسية للإصابات اليومية بالفيروس.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 16 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 204699، والوفيات إلى 1553، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وسجل لبنان أمس حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، بواقع 4166 إصابة.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
08:24 PM

حصيلة قياسية.. "كورونا" يصيب 4.774 لبنانياً خلال يوم واحد

إجمالي المرضى بالفيروس يصل إلى 204.699

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
188

أفادت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 4.774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي حصيلة قياسية للإصابات اليومية بالفيروس.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 16 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 204699، والوفيات إلى 1553، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وسجل لبنان أمس حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، بواقع 4166 إصابة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,192
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,925
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,530
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,662

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة