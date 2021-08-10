كشفت الفحوص الطبية عن جاهزية الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم أخيرًا لصفوف باريس سان جيرمان، طبقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، الثلاثاء. وتلقى ميسي استقبالاً جماهيريًا حافلاً لدى وصوله باريس، حيث احتشدت أعداد غفيرة من جماهير سان جيرمان لاستقبال النجم الأرجنتيني. ومع حصول النادي الفرنسي على خدمات "ميسي" بات الفريق يُشكل خط هجوم ناري مكون من البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

بعد الاستقبال الجماهيري الكبير له .. "ميسي" جاهز طبيًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-10 كشفت الفحوص الطبية عن جاهزية الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم أخيرًا لصفوف باريس سان جيرمان، طبقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، الثلاثاء.

وتلقى ميسي استقبالاً جماهيريًا حافلاً لدى وصوله باريس، حيث احتشدت أعداد غفيرة من جماهير سان جيرمان لاستقبال النجم الأرجنتيني.

ومع حصول النادي الفرنسي على خدمات "ميسي" بات الفريق يُشكل خط هجوم ناري مكون من البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 10:34 PM

بعد الاستقبال الجماهيري الكبير له .. "ميسي" جاهز طبيًا





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كشفت الفحوص الطبية عن جاهزية الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم أخيرًا لصفوف باريس سان جيرمان، طبقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، الثلاثاء.

وتلقى ميسي استقبالاً جماهيريًا حافلاً لدى وصوله باريس، حيث احتشدت أعداد غفيرة من جماهير سان جيرمان لاستقبال النجم الأرجنتيني.

ومع حصول النادي الفرنسي على خدمات "ميسي" بات الفريق يُشكل خط هجوم ناري مكون من البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.