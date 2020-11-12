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مسؤول روسي يتوقع حدوث طفرة اقتصادية عالمية خلال 2021

"ديمترييف": نريد نهاية النزاعات التجارية ووباء فيروس كورونا

رأى المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل ديمترييف، أن العالم من الممكن أن يشهد تعافيًا اقتصاديًّا رائعًا خلال عام 2021 بعد الضربة التي تلقاها جراء أزمة "كورونا" في 2020.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية: نريد استعادة الاقتصاد العالمي، نحن نعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، إنتاج النفط يعتمد على الاقتصاد العالمي، نريد نهاية النزاعات التجارية ووباء فيروس كورونا، نحن مهتمون بإنتاج لقاحات مختلفة.

وأضاف: نعتقد أن العام المقبل سيشهد العالم فيه طفرة من التعافي الاقتصادي، ونشير إلى وجود تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي بسبب النزاعات التجارية بين دول العالم، مثلًا بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي؛ فإن الاقتصاد العالمي سيتراجع في 2020 بنسبة 5%، على أن ينمو في 2021 بنسبة 5.4%.

الصندوق الروسي للاستثمارات

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مسؤول روسي يتوقع حدوث طفرة اقتصادية عالمية خلال 2021
سبق

رأى المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل ديمترييف، أن العالم من الممكن أن يشهد تعافيًا اقتصاديًّا رائعًا خلال عام 2021 بعد الضربة التي تلقاها جراء أزمة "كورونا" في 2020.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية: نريد استعادة الاقتصاد العالمي، نحن نعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، إنتاج النفط يعتمد على الاقتصاد العالمي، نريد نهاية النزاعات التجارية ووباء فيروس كورونا، نحن مهتمون بإنتاج لقاحات مختلفة.

وأضاف: نعتقد أن العام المقبل سيشهد العالم فيه طفرة من التعافي الاقتصادي، ونشير إلى وجود تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي بسبب النزاعات التجارية بين دول العالم، مثلًا بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي؛ فإن الاقتصاد العالمي سيتراجع في 2020 بنسبة 5%، على أن ينمو في 2021 بنسبة 5.4%.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
12:33 PM

مسؤول روسي يتوقع حدوث طفرة اقتصادية عالمية خلال 2021

"ديمترييف": نريد نهاية النزاعات التجارية ووباء فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رأى المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل ديمترييف، أن العالم من الممكن أن يشهد تعافيًا اقتصاديًّا رائعًا خلال عام 2021 بعد الضربة التي تلقاها جراء أزمة "كورونا" في 2020.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية: نريد استعادة الاقتصاد العالمي، نحن نعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، إنتاج النفط يعتمد على الاقتصاد العالمي، نريد نهاية النزاعات التجارية ووباء فيروس كورونا، نحن مهتمون بإنتاج لقاحات مختلفة.

وأضاف: نعتقد أن العام المقبل سيشهد العالم فيه طفرة من التعافي الاقتصادي، ونشير إلى وجود تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي بسبب النزاعات التجارية بين دول العالم، مثلًا بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي؛ فإن الاقتصاد العالمي سيتراجع في 2020 بنسبة 5%، على أن ينمو في 2021 بنسبة 5.4%.

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