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فيديو يكشف إنجازًا كبيرًا تُحققه سيارات "تسلا" ذاتية القيادة

كشفت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، عن إنجاز كبير حققته سياراته ذاتية القيادة.

ونشرت الشركة الأمريكية، مقطع فيديو، يُظهر إكمال سيارة تسلا ذاتية القيادة، رحلة كاملة من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس، بدون أي مساعدة تقريبًا.

وأوضح مقطع الفيديو الذي نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن سيارة تسلا قادت الطريق بالكامل من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس، وكان الاستثناء الوحيد في الرحلة، هو بعد الوصول إلى لوس أنجلوس؛ حيث قرر السائق تولي زمام الأمور لتجنب حطام كبير كان على الطريق.

وتعتبر تلك أولَ رحلة مسجلة للقيادة الذاتية الكاملة التي يتم إكمالها دون أي تدخل بشري على الإطلاق.

ونجحت سيارة تسلا ذاتية القيادة في اختبارات عديدة طوال الطريق؛ خاصة أنها واجهت تحديًا أكثر صرامة على الجليد وفي المناطق الأكثر دفئًا في كاليفورنيا؛ مستفيدة بمستشعرات "ليدار" وأجهزة المستشعرات الأخرى لتجنب الاصطدامات.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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فيديو يكشف إنجازًا كبيرًا تُحققه سيارات "تسلا" ذاتية القيادة
سبق

كشفت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، عن إنجاز كبير حققته سياراته ذاتية القيادة.

ونشرت الشركة الأمريكية، مقطع فيديو، يُظهر إكمال سيارة تسلا ذاتية القيادة، رحلة كاملة من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس، بدون أي مساعدة تقريبًا.

وأوضح مقطع الفيديو الذي نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن سيارة تسلا قادت الطريق بالكامل من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس، وكان الاستثناء الوحيد في الرحلة، هو بعد الوصول إلى لوس أنجلوس؛ حيث قرر السائق تولي زمام الأمور لتجنب حطام كبير كان على الطريق.

وتعتبر تلك أولَ رحلة مسجلة للقيادة الذاتية الكاملة التي يتم إكمالها دون أي تدخل بشري على الإطلاق.

ونجحت سيارة تسلا ذاتية القيادة في اختبارات عديدة طوال الطريق؛ خاصة أنها واجهت تحديًا أكثر صرامة على الجليد وفي المناطق الأكثر دفئًا في كاليفورنيا؛ مستفيدة بمستشعرات "ليدار" وأجهزة المستشعرات الأخرى لتجنب الاصطدامات.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
10:12 AM

فيديو يكشف إنجازًا كبيرًا تُحققه سيارات "تسلا" ذاتية القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، عن إنجاز كبير حققته سياراته ذاتية القيادة.

ونشرت الشركة الأمريكية، مقطع فيديو، يُظهر إكمال سيارة تسلا ذاتية القيادة، رحلة كاملة من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس، بدون أي مساعدة تقريبًا.

وأوضح مقطع الفيديو الذي نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن سيارة تسلا قادت الطريق بالكامل من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس، وكان الاستثناء الوحيد في الرحلة، هو بعد الوصول إلى لوس أنجلوس؛ حيث قرر السائق تولي زمام الأمور لتجنب حطام كبير كان على الطريق.

وتعتبر تلك أولَ رحلة مسجلة للقيادة الذاتية الكاملة التي يتم إكمالها دون أي تدخل بشري على الإطلاق.

ونجحت سيارة تسلا ذاتية القيادة في اختبارات عديدة طوال الطريق؛ خاصة أنها واجهت تحديًا أكثر صرامة على الجليد وفي المناطق الأكثر دفئًا في كاليفورنيا؛ مستفيدة بمستشعرات "ليدار" وأجهزة المستشعرات الأخرى لتجنب الاصطدامات.

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