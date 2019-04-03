"البريد السعودي" يحصد جائزة العناية بعملاء البريد الممتاز الدولي لعام 2018

حقَّق أعلى معايير الجودة المحددة عالميًّا من خلال استخدام نظام الاستعلامات

نال البريد السعودي جائزة العناية بعملاء البريد الممتاز الدولي لعام 2018 من مؤسسة البريد الممتاز الدولي (EMS Cooperative) التابعة لمنظمة اتحاد البريد العالمي (UPU)، وذلك بعد أن حصل على جائزة قبلها، هي خدمة العملاء على مستوى الصناعات البريدية (جائزة البريد والطرود العالمية 2018) المقدمة من المؤتمر العالمي للطرود والبريد السريع World Post Parcel Awards.

وجاء نيل البريد السعودي هذه الجائزة بعد تحقيقه أعلى المعايير المحددة لخدمة عملاء البريد الممتاز من خلال استخدام نظام الاستعلامات الدولي، الذي يعد إحدى قنوات التواصل بين الدول الأعضاء في مؤسسة البريد السريع الدولي للاستعلام عن الطرود والبريد الممتاز الدولي.

وأعرب رئيس البريد السعودي، المهندس آنف بن أحمد أبانمي، عن اعتزاز البريد السعودي بحصوله على هذه الجائزة، مشيرًا إلى أن تحقيق البريد السعودي هذه الجائزة يؤكد مدى حرصه على تقديم أفضل مستويات الخدمة لعملائه، وهو ما اتضح من خلال قدرته على المنافسة، والحصول على هذه الجائزة؛ ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سِجل إنجازاته.

وقال "أبانمي": إن حصول البريد السعودي على جائزتين في خدمة العملاء هو تتويج لمجهودات الزملاء لتحسين تجربة العملاء، والاستمرار في تطوير الخدمة بما يتناسب مع تطلعات عملائه.

وتمنح مؤسسة البريد الممتاز الدولي (EMS Cooperative) التابعة لمنظمة اتحاد البريدي العالمي جائزة العناية بعملاء البريد الممتاز الدولي بناء على أداء خدمة عملاء البريد الممتاز خلال العام السابق لإعلان البريد الفائز بالجائزة. ويكون مشغلو البريد الممتاز حول العالم مؤهلين للحصول على الجائزة اعترافًا بجودة مراكز الاتصال لديهم في خدمة عملائهم.

وللحصول على هذه الجائزة يجب أن يحقق البريد الفائز بها ما يأتي: نسبة 100 % في جودة استجابة خدمة العملاء، ونسبة 98 % (أو أعلى) في الرد على استفسارات العملاء في الوقت المحدد، ونسبة 90 % (أو أعلى) في الرد على الاستفسارات المطلوبة وحلها خلال 15 يوم عمل، وأن يكون متوسط الوقت اللازم لفتح الطلبات المستلمة خلال ثلاث ساعات عمل (أو أقل).

وتسلم الجائزة من اتحاد البريد العالمي (UPU) مدير خدمة العملاء بالبريد الممتاز الأستاذ عصام بن يعقوب الزيد.

يذكر أن مؤسسة البريد الممتاز الدولي (EMS Cooperative) مؤسسة تابعة للاتحاد البريدي العالمي، وتضم أكثر من 180 دولة، تعمل لتوفير أسرع المنتجات البريدية، وتعزز من التعاون بين أعضائها لتزويد العملاء بخدمة بريدية عالية الجودة، وبتنافسية في جميع أنحاء العالم، ومقرها مدينة بيرن بسويسرا. كما أن EMS هي خدمة بريد سريع (ممتاز) دولي للبريد والطرود مقدمة من مشغلي البريد في الاتحاد البريدي العالمي، وهي أكبر شبكة توصيل على مستوى العالم.