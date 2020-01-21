النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تنفي علاقتها بمنشور يحمل شعارها ويروج لمعلوماتها عبر "واتساب"

حذرت من استغلال اسمها وأكدت أنه "دون إذن سابق" وستتخذ الإجراءات القانونية

نفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنشور الدعائي الذي يحمل شعارها ويروج لمعلوماتها عبر خدمة "واتساب" وقالت إنه لا يمتّ للهيئة بصلة، وإن الهيئة لم تمنح أي جهة أخرى الاستفادة من شعارها أو معلوماتها في جوانب تسويقية أو دعائية وليس لديها خدمة عبر "واتساب" حالياً.

وحذرت الهيئة، في بيان بثته اليوم، من استغلال شعارها ومعلوماتها في وسائل دعائية وإعلانية دون إذن سابق منها، كما أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأكدت الهيئة أن هذا التنويه جاء بناء على ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي نتج عنه استغلال للشعار الرسمي لها مرفقاً بعدة معلومات عن الحالة الجوية السائدة في المملكة ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم بحسب ما ذكر.

الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة واتساب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تنفي علاقتها بمنشور يحمل شعارها ويروج لمعلوماتها عبر "واتساب"
سبق

نفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنشور الدعائي الذي يحمل شعارها ويروج لمعلوماتها عبر خدمة "واتساب" وقالت إنه لا يمتّ للهيئة بصلة، وإن الهيئة لم تمنح أي جهة أخرى الاستفادة من شعارها أو معلوماتها في جوانب تسويقية أو دعائية وليس لديها خدمة عبر "واتساب" حالياً.

وحذرت الهيئة، في بيان بثته اليوم، من استغلال شعارها ومعلوماتها في وسائل دعائية وإعلانية دون إذن سابق منها، كما أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأكدت الهيئة أن هذا التنويه جاء بناء على ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي نتج عنه استغلال للشعار الرسمي لها مرفقاً بعدة معلومات عن الحالة الجوية السائدة في المملكة ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم بحسب ما ذكر.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
12:33 PM
اخر تعديل
21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
01:01 PM

"الأرصاد" تنفي علاقتها بمنشور يحمل شعارها ويروج لمعلوماتها عبر "واتساب"

حذرت من استغلال اسمها وأكدت أنه "دون إذن سابق" وستتخذ الإجراءات القانونية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
863

نفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنشور الدعائي الذي يحمل شعارها ويروج لمعلوماتها عبر خدمة "واتساب" وقالت إنه لا يمتّ للهيئة بصلة، وإن الهيئة لم تمنح أي جهة أخرى الاستفادة من شعارها أو معلوماتها في جوانب تسويقية أو دعائية وليس لديها خدمة عبر "واتساب" حالياً.

وحذرت الهيئة، في بيان بثته اليوم، من استغلال شعارها ومعلوماتها في وسائل دعائية وإعلانية دون إذن سابق منها، كما أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأكدت الهيئة أن هذا التنويه جاء بناء على ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي نتج عنه استغلال للشعار الرسمي لها مرفقاً بعدة معلومات عن الحالة الجوية السائدة في المملكة ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم بحسب ما ذكر.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,110
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,094
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,528
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,165

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة