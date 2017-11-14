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مجهول يطلق النار على مدرسة ثانوية بكاليفورنيا و5 إصابات على الأقل

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقوع حادث لإطلاق الرصاص في إحدى المدارس الثانوية جنوب كاليفورنيا.

وفي هذا الإطار كشف أحد المستشفيات في حسابه على تويتر، وقوع 5 إصابات على الأقل في الحادث، مشيراً إلى استقبال اثنين من المصابين في حالة خطرة، فيما لا يزال 3 مصابين آخرين في الطريق.

من جانبها طالبت السلطات المواطنين بتجنب المنطقة المحيطة بمدرسة سوغس الثانوية في سانتا كلاريتا بحسب الـ(CNN).

إلى هذا أظهرت لقطات جوية عملية لإجلاء طلاب المدرسة، فيما أبلغت الإدارة المحلية سكان المناطق المحيطة بالحادث بالبقاء في منازلهم والابتعاد عن موقع الحادث إذ يعتقد أن مطلق الرصاص لا يزال طليقًا.

كاليفورنيا مدرسة سوغس الثانوية سانتا كلاريتا أمريكا

الرئيسية/ أخبار العالم

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مجهول يطلق النار على مدرسة ثانوية بكاليفورنيا و5 إصابات على الأقل
سبق

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقوع حادث لإطلاق الرصاص في إحدى المدارس الثانوية جنوب كاليفورنيا.

وفي هذا الإطار كشف أحد المستشفيات في حسابه على تويتر، وقوع 5 إصابات على الأقل في الحادث، مشيراً إلى استقبال اثنين من المصابين في حالة خطرة، فيما لا يزال 3 مصابين آخرين في الطريق.

من جانبها طالبت السلطات المواطنين بتجنب المنطقة المحيطة بمدرسة سوغس الثانوية في سانتا كلاريتا بحسب الـ(CNN).

إلى هذا أظهرت لقطات جوية عملية لإجلاء طلاب المدرسة، فيما أبلغت الإدارة المحلية سكان المناطق المحيطة بالحادث بالبقاء في منازلهم والابتعاد عن موقع الحادث إذ يعتقد أن مطلق الرصاص لا يزال طليقًا.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
08:41 PM

مجهول يطلق النار على مدرسة ثانوية بكاليفورنيا و5 إصابات على الأقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقوع حادث لإطلاق الرصاص في إحدى المدارس الثانوية جنوب كاليفورنيا.

وفي هذا الإطار كشف أحد المستشفيات في حسابه على تويتر، وقوع 5 إصابات على الأقل في الحادث، مشيراً إلى استقبال اثنين من المصابين في حالة خطرة، فيما لا يزال 3 مصابين آخرين في الطريق.

من جانبها طالبت السلطات المواطنين بتجنب المنطقة المحيطة بمدرسة سوغس الثانوية في سانتا كلاريتا بحسب الـ(CNN).

إلى هذا أظهرت لقطات جوية عملية لإجلاء طلاب المدرسة، فيما أبلغت الإدارة المحلية سكان المناطق المحيطة بالحادث بالبقاء في منازلهم والابتعاد عن موقع الحادث إذ يعتقد أن مطلق الرصاص لا يزال طليقًا.

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