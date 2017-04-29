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"شيعان" يقترب من التوقيع لـ"الشباب".. بعد دخوله الفترة الحرة

اقتربت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان من التوقيع مع حسين شيعان حارس مرمى نادي التعاون لتمثيل الفريق الأول لمدة موسمين قابلة للتجديد.

ولم تتفاوض إدارة نادي التعاون مع حسين شيعان بشأن تجديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري، علماً بأن حسين شيعان دخل الفترة الحرة من عقده، والتي تسمح له بالتعاقد مع أي نادٍ دون موافقة ناديه الأصلي.

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"شيعان" يقترب من التوقيع لـ"الشباب".. بعد دخوله الفترة الحرة
سبق

اقتربت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان من التوقيع مع حسين شيعان حارس مرمى نادي التعاون لتمثيل الفريق الأول لمدة موسمين قابلة للتجديد.

ولم تتفاوض إدارة نادي التعاون مع حسين شيعان بشأن تجديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري، علماً بأن حسين شيعان دخل الفترة الحرة من عقده، والتي تسمح له بالتعاقد مع أي نادٍ دون موافقة ناديه الأصلي.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
05:34 PM

"شيعان" يقترب من التوقيع لـ"الشباب".. بعد دخوله الفترة الحرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقتربت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان من التوقيع مع حسين شيعان حارس مرمى نادي التعاون لتمثيل الفريق الأول لمدة موسمين قابلة للتجديد.

ولم تتفاوض إدارة نادي التعاون مع حسين شيعان بشأن تجديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري، علماً بأن حسين شيعان دخل الفترة الحرة من عقده، والتي تسمح له بالتعاقد مع أي نادٍ دون موافقة ناديه الأصلي.

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