فيديو.. شاهد مشاعر الفرح والسرور على المصلين بعد عودة الصلاة بالمسجد الحرام

قدموا عبر نقاط التفويج المختارة بتطبيق "اعتمرنا" ملتزمين بالإجراءات الصحية

عبَّر عدد من المصلين المواطنين والمقيمين عن شعورهم بالفرح والسرور بعد صلاة الفجر اليوم الأحد بالمسجد الحرام عقب قرار تعليق حضور المصلين إلى الحرمين الشريفين في (٢٠) مارس من العام الجاري؛ حيث قدموا عبر نقاط التفويج التي اختاروها من خلال تطبيق "اعتمرنا"، ملتزمين بالإجراءات الصحية والوقائية.

وتفصيلًا: رفع قاصدو المسجد الحرام في مقطع فيديو بثته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، شكرهم وخالص تقديرهم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما يقدمانه للحرمين الشريفين وقاصديهما خاصة، والإسلام والمسلمين على وجه العموم؛ حيث لقي القرار الحكيم للقيادة الرشيدة بالسماح بحضور المصلين إلى الحرمين الشريفين إشادةً واسعة.

ووصف عدد من المواطنين والمقيمين من المصلين شعورهم بعد عودة الصلاة بالمسجد الحرام بأنه لا يوصف بعد مشاهدة المصلين والأجواء الروحانية، وغمرتهم السعادة والفرحة سائلين الله أن يرفع هذه الجائحة عن بلادنا وجميع بلاد الأمة الإسلامية.

وأشاد المصلون بالتنظيم الرائع الذي قامت به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجميع الجهات المشاركة على اتباع كافة التدابير الصحية المتبعة في المسجد الحرام، وذكر أن ما شاهده في أوساط المصلين والمعتمرين من التزام بالتدابير الوقائية والتباعد المكاني يدعو للاطمئنان، موجهاً شكره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين نظير ما تبذله من جهود لراحة المصلين والمعتمرين.

