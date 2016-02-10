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"البيئة": التحاليل أظهرت خلو "إبل جازان" من مبيدات مكافحة الجراد

النتائج كشفت عن متبقيات مبيدات غير المستخدمة من قِبل الوزارة

أعلن المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة د. عبدالله بن مساعد أبا الخيل؛ أنه إلحاقاً بما نُشر عن تسمّم بعض الإبل بمنطقة جازان، فقد أوضحت تحاليل مختبرات الوزارة خلو العيّنات من أيّ آثار للمبيدات التي تستخدمها الوزارة في أعمال مكافحة الجراد.

وقال المتحدث باسم "البيئة": أظهرت النتائج كذلك وجود متبقيات من مبيدات أخرى غير المستخدمة من قِبل الوزارة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة جازان مبيدات مكافحة الحشرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة": التحاليل أظهرت خلو "إبل جازان" من مبيدات مكافحة الجراد
سبق

أعلن المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة د. عبدالله بن مساعد أبا الخيل؛ أنه إلحاقاً بما نُشر عن تسمّم بعض الإبل بمنطقة جازان، فقد أوضحت تحاليل مختبرات الوزارة خلو العيّنات من أيّ آثار للمبيدات التي تستخدمها الوزارة في أعمال مكافحة الجراد.

وقال المتحدث باسم "البيئة": أظهرت النتائج كذلك وجود متبقيات من مبيدات أخرى غير المستخدمة من قِبل الوزارة.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
01:56 PM

"البيئة": التحاليل أظهرت خلو "إبل جازان" من مبيدات مكافحة الجراد

النتائج كشفت عن متبقيات مبيدات غير المستخدمة من قِبل الوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,023

أعلن المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة د. عبدالله بن مساعد أبا الخيل؛ أنه إلحاقاً بما نُشر عن تسمّم بعض الإبل بمنطقة جازان، فقد أوضحت تحاليل مختبرات الوزارة خلو العيّنات من أيّ آثار للمبيدات التي تستخدمها الوزارة في أعمال مكافحة الجراد.

وقال المتحدث باسم "البيئة": أظهرت النتائج كذلك وجود متبقيات من مبيدات أخرى غير المستخدمة من قِبل الوزارة.

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