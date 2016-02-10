"البيئة": التحاليل أظهرت خلو "إبل جازان" من مبيدات مكافحة الجراد

النتائج كشفت عن متبقيات مبيدات غير المستخدمة من قِبل الوزارة

أعلن المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة د. عبدالله بن مساعد أبا الخيل؛ أنه إلحاقاً بما نُشر عن تسمّم بعض الإبل بمنطقة جازان، فقد أوضحت تحاليل مختبرات الوزارة خلو العيّنات من أيّ آثار للمبيدات التي تستخدمها الوزارة في أعمال مكافحة الجراد.

وقال المتحدث باسم "البيئة": أظهرت النتائج كذلك وجود متبقيات من مبيدات أخرى غير المستخدمة من قِبل الوزارة.