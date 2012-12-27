تبوك.. سحب وأمطار رعدية تتواصل حتى الـ5 مساء

الأرصاد: تُصحَب بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك، يتضمن -بمشيئة الله- سُحبًا وأمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظة تيماء والوجه وأملج؛ تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.