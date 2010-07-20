وقف مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، يرافقه قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان، على المخيم الخيري لجمعية ‫البر بالشرائع بمشعر ‫عرفات الذي ينفذ مشروع ‫سقيا ماء وضيافة لحجاج بيت الله الحرام. وكان في استقبال مدير الأمن العام المشرف المالي لجمعية البر عدنان بن عطية المالكي، ومدير الجمعية بندر بن صالح سمارة، للاطلاع على جهود الجمعية في مشعر عرفات. وقال عدنان المالكي عضو جمعية البر بالشرائع، إن الجمعية قدمت من خلال المخيم المتاخم لجبل الرحمة بمشعر عرفات ضيافة حاج تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة بلجنة السقايا والرفادة، بالشراكة مع وزارة الحج، وذلك بتوزيع الماء البارد والعصائر ووجبات جافة على منافذ مكة المكرمة في المواقيت بشكل مجاني. قدم المالكي الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة ونائبه لما أولوه للمشاعر والحجاج بالرعاية والاهتمام.

شاهد .. مدير الأمن العام يقف على مشروع "بر الشرائع" لضيافة الحاج في عرفات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-19 وقف مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، يرافقه قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان، على المخيم الخيري لجمعية ‫البر بالشرائع بمشعر ‫عرفات الذي ينفذ مشروع ‫سقيا ماء وضيافة لحجاج بيت الله الحرام.



وكان في استقبال مدير الأمن العام المشرف المالي لجمعية البر عدنان بن عطية المالكي، ومدير الجمعية بندر بن صالح سمارة، للاطلاع على جهود الجمعية في مشعر عرفات.



وقال عدنان المالكي عضو جمعية البر بالشرائع، إن الجمعية قدمت من خلال المخيم المتاخم لجبل الرحمة بمشعر عرفات ضيافة حاج تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة بلجنة السقايا والرفادة، بالشراكة مع وزارة الحج، وذلك بتوزيع الماء البارد والعصائر ووجبات جافة على منافذ مكة المكرمة في المواقيت بشكل مجاني.



قدم المالكي الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة ونائبه لما أولوه للمشاعر والحجاج بالرعاية والاهتمام.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 10:59 PM

شاهد .. مدير الأمن العام يقف على مشروع "بر الشرائع" لضيافة الحاج في عرفات الجمعية وزعت مجانًا العصائر والماء ووجبات جافة على منافذ مكة في المواقيت





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وقف مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، يرافقه قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان، على المخيم الخيري لجمعية ‫البر بالشرائع بمشعر ‫عرفات الذي ينفذ مشروع ‫سقيا ماء وضيافة لحجاج بيت الله الحرام.



وكان في استقبال مدير الأمن العام المشرف المالي لجمعية البر عدنان بن عطية المالكي، ومدير الجمعية بندر بن صالح سمارة، للاطلاع على جهود الجمعية في مشعر عرفات.



وقال عدنان المالكي عضو جمعية البر بالشرائع، إن الجمعية قدمت من خلال المخيم المتاخم لجبل الرحمة بمشعر عرفات ضيافة حاج تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة بلجنة السقايا والرفادة، بالشراكة مع وزارة الحج، وذلك بتوزيع الماء البارد والعصائر ووجبات جافة على منافذ مكة المكرمة في المواقيت بشكل مجاني.



قدم المالكي الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة ونائبه لما أولوه للمشاعر والحجاج بالرعاية والاهتمام.